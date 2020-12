Maltempo, Aggiornamento Primiero Vanoi Mis e situazione strade in Trentino fino a domenica

Situazione nella Comunità di Primiero domenica 6 dicembre 2020 alle 10. Numerose le strade chiuse

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – “A partire dalla giornata di sabato 5 dicembre – spiega l’ispettore dei Vigili del fuoco, Alberto Tisot – volontari in azione. Si segnalano i seguenti interventi. Questa la situazione aggiornata fino a domenica mattina nei diversi comuni”.

Canal San Bovo/Vanoi

chiusura SP 56 per Caoria causa frana. Smottamento importante su SP 79 Broccon in località Ronco Chiesa, in attesa di verifiche geologo.

Imèr

Intervento per messa in sicurezza SS50 loc lago Schener, posati Jersey e fatta viabilità, istituito senso unico alternato con semaforo. Varie piccole frane e smottamenti su strade forestali secondarie, nessuna grossa criticità

Mezzano

Varie piccole frane e smottamenti su strade forestali secondarie, nessuna grossa criticità. Controllo invaso Noana abbiamo alle ore 9 del 6/12 ancora 20 metri di polmone, situazione monitorata. Il rilievo pluviometrico del 5/12 rileva un picco storico di precipitazioni oltre 220 mm/h.

Sagron Mis

Paese isolato dalle 23:30 del 5/12 causa cadute piante SS 347 loc Maso Dalaip dei Pape, dopo bonifica effettuata con la luce, la strada rimane percorribile ma chiusa causa rischio valanghe. Varie piccole frane e smottamenti su strade forestali secondarie, nessuna grossa criticità, mezzi ditte private su incarico bacini montani stanno pulendo alcune briglie.

San Martino di Castrozza

Interventi per allagamenti dovuti alla neve bagnata che impedisce il deflusso nelle caditoie, un negozio allagato con danni, squadre all’opera. Nessuna criticità idrogeologica al momento. Strada Passo Rolle chiusa per valanghe.

Primiero

Criticità su alcuni rivi loc. Caltena/Boiola su strade verso “Le Vale” “Caltena” ”San Giovanni” segnalato piccolo smottamento su ciclabile loc Vallombrosa. Strade chiuse a cura del Comune.

Segnalata briglia da pulire zona Guastaie. Controllo territorio rio Lazer a Siror e Rio presso Molaren, avvisati bacini montani di procedere a pulizia delle briglie. Molti interventi di controllo territorio e pulizia caditoie strade da materiale.

Chiusa strada loc Petina. Intervento presso bar Laghetto welsperg che è allagato causa prato a monte che forma un lago. Intervento non possibile, serve intervento strutturale, no pericolo per persone Controllo continuo del territorio per piccole criticità risolvibili.

Si conferma la chiusura del passo Cereda per caduta alberi. La strada della Val Canali è inondata per esondazione dell’immissario nel Lago Welsperg, sempre in zona un albero pericolante sulla strada (zona campeggio). Si registrano inoltre piccole esondazioni di rivetti secondari come quello nei pressi della Centrale di Castel Pietra. Chiusa la ciclabile da Siror verso San Martino per alcune piccole frane, chiusa la strada comunale per la località Boia per problemi su un tombone.

La situazione strade nel Trentino Orientale

Strade sett 2 – BASSA VALSUGANA E PRIMIERO

Precipitazioni nevosa in corso da quota superiore a 1500 metri circa.

A quota inferiore pioggia. Si rammenta la chiusura stagionale della S.P.31 del passo Manghen da località Baessa (km 15+500) a località Ponte Stue nel Comune di Castello-Molina di Fiemme (km 32+500).

Permane la chiusura del passo Rolle sulla SS 50 dal km 87,00 al km 95,00 circa per pericolo valanghe.

Permane la chiusura del passo Brocon sulla SP 79 dal km 18,000 al km 29,200 circa (parcheggi impianti da sci) per pericolo valanghe.

Sono chiuse:

la SP 65 dal km 11,000 al km 11,200 per frana.

la SS 47 al km 97,800 carreggiata direzione Padova per allagamento dovuto ad infiltrazioni d’acqua galleria Ausugum.

la SP 221 della Val Noana dal km 1,300 per pericolo caduta piante.

la SP 56 di Caoria al km 3,500 per abbondanti venuti di acqua e materiale dal versante di monte.

la SS 347 del passo Cereda al km 4,000 per pericolo caduta piante.

la SP 79 al km 15,550 per cedimento a valle di metà carreggiata prima del bivio per la frazione Ronco e al km 15,400 circa per cauta paramassi

Per allagamenti dovute a venute d’acqua da monte istituito un senso unico alternato sulla SS 50 dal km 62 al km 64 circa lungo il lago Schener.

Neve caduta da inizio perturbazione: passo Rolle (SS 50) 150 cm; San Martino di Castrozza 100 cm; Per le restanti tratte stradali non sono segnalate criticità per il transito veicolare.