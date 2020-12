Covid Primiero San Martino di Castrozza, i positivi superano quota 100: sono 10 i minori positivi

Ecco il consueto aggiornamento del Comune di Primiero. Lunedì è atteso invece il comunicato congiunto degli altri Comuni

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Come ogni venerdì, ecco il consueto aggiornamento dei positivi covid 19, nel comune di Primiero San Martino di Castrozza.

Dati ancora non completi

“Nonostante ripetute richieste al Dipartimento di Prevenzione della Provincia Autonoma di Trento – precisa il sindaco Daniele Depaoli – , non si riesce a venire in possesso dei dati relativi ai tamponi eseguiti fuori provincia (principalmente al drive through di Feltre o al Pronto Soccorso dell’ospedale). Va detto che dal Veneto i dati vengono forniti alle nostre strutture sanitarie in tempi ragionevoli, ma non si capisce per quale ragione le amministrazioni di confine come le nostre non possano venire in possesso di questi numeri, essenziali per poter fare una corretta e completa informazione. I dati che forniamo, quindi, non possono essere considerati completi, sia sul numero di positivi che sulla situazione di eventuali pazienti ospedalizzati (essendo Feltre il nostro ospedale di riferimento)”.

I dati aggiornati

Persone positive al tampone antigenico (rapido): 58

Persone positive al tampone molecolare: 46

Di queste 104 persone che risultano ad oggi positive si può specificare che:

10 sono di età inferiore ai 18 anni;

67 sono di età compresa tra i 18 ed i 70 anni;

27 sono di età superiore ai 70 anni (di cui 22 sono ospiti presso la RSA San Giuseppe di Primiero). La percentuale di attualmente positivi rispetto al numero dei residenti, con esclusione degli ospiti della RSA positivi, è dunque pari al 1,5%.

“In Casa di Riposo – conclude Depaoli – i dati reali sono inoltre peggiori di quelli ufficialmente comunicati: ci sono 40 ospiti attualmente positivi e tra il personale i positivi risultano essere 14. La situazione non è facile ma per fortuna iniziano ad esserci le prime negativizzazioni anche tra gli ospiti e questo può essere di buon auspicio per il futuro. La scuola materna di Transacqua dovrebbe riaprire regolarmente mercoledì 9 dicembre”.