Maltempo, pioggia e vento forte dall’Alto Adige al Pordenonese. A Belluno incendio Lamon sotto controllo, ma bruciano i boschi di Lozzo

A Lozzo di Cadore in azione anche un Canadair. Nella scorsa notte la situazione del rogo nel bosco è peggiorata tanto da determinare l’attivazione dell’aereo antincendio. Al Sass Falares di Lamon la situazione sembra finalmente sotto controllo. Altro rogo anche a Longarone dopo un fulmine, carenza di acqua in molti comuni del bellunese

NordEst – Notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco in Alto Adige, dove lunedì sera una perturbazione ha attraversato la provincia. La strada della Val Venosta, come quella di Sarentino, sono rimaste temporaneamente chiuse per degli smottamenti, ma nel frattempo sono nuovamente percorribili. Resta invece ancora chiusa la statale della Val Venosta dopo una frana nei pressi di Curon. Tra la Val Venosta e la conca di Merano i vigili del fuoco sono intervenuti per rami e alberi caduti, cantine allagate e piccoli smottamenti. Da un hangar dell’aeroporto di Bolzano si è staccato una parte del tetto. Anche oggi in Alto Adige si alterneranno sole e nubi con singoli rovesci temporaleschi. Specie nelle valli settentrionali spirerà Föhn da nord.

#EINSATZINFO: FF Graun – 25.07.22 – 18:51 – Murenabgang auf der Vinschgauer Straße bei Graun. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden aber die Straße wurde komplett verlegt⚡️in den nächsten Stunden entstehen weitere, teils heftige Gewitter in Südtirol 📸 Privat pic.twitter.com/j6vyG1koSE — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) July 25, 2022

Vento forte e violenti scrosci di pioggia ma prevalentemente non nelle zone degli incendi in Friuli Venezia Giulia. Nella zona del Pordenonese nel corso della notte si sono verificati temporali anche violenti ma di breve durata, accompagnati da forti folate di vento.

Sono decine le richieste di intervento giunte ai Vigili del fuoco per alberi abbattuti e qualche allagamento. Un violento temporale si sta abbattendo su Trieste dalle ore otto, anche in questo caso accompagnato da vento. In generale, però, la pioggia forte non è caduta nella zona dove ancora si stanno verificando attivi focolai di incendi.

Tragico incidente in volo. E’ morto il pilota dell’aliante trainato da un velivolo che si è schiantato nella tarda mattinata di lunedì sulla pista di Asiago. La vittima è Alberto Casagrande, 47 anni, residente nella stessa località dei Sette Comuni.