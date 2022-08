Maltempo, massi sulla strada tra Chizzola e Brentonico. Crolla albero in centro a Bolzano, un ferito

Il maltempo di queste ore ha causato danni

Trento/Bolzano – La Sp22 che collega gli abitati di Chizzola e Brentonico è stata temporaneamente chiusa al traffico in seguito alla caduta di massi sulla carreggiata determinata dal maltempo.

Il fatto è accaduto verso le 5 di mercoledì mattina al chilometro 0,4: non risultano persone coinvolte. I massi hanno un diametro di alcune decine di centimetri: sarebbero rotolati sulla strada dal pendio soprastante. In seguito alle verifiche da parte dei Servizi gestione strade e geologico, sono state avviate le operazioni di pulizia e disgaggio, al termine delle quali la strada potrà essere riaperta. Nelle prossime settimane, lungo l’arteria saranno peraltro realizzati i lavori, già programmati, di installazione delle barriere paramassi di protezione.

Cade un albero in centro a Bolzano

Un grosso albero è crollato mercoledì mattina in centro a Bolzano, nei pressi del parcheggio di un hotel. La pianta secolare ha investito un uomo che è stato trasportato in ospedale. La scorsa notte un forte temporale si è abbattuto sul capoluogo altoatesino. Non è escluso che il nubifragio possa avere indebolito ulteriormente l’albero.