Laghi trentini alla ricerca di personale per la stagione estiva 2023

Aperte le candidature al nuovo Career day

Trento – Il Trentino si prepara per l’apertura della stagione estiva 2023 promuovendo un primo evento di incontro domanda offerta, con particolare focus sulle zone del Lago di Garda e degli altri laghi del territorio. Con l’obiettivo di stimolare l’occupazione in queste aree ad elevata attrazione turistica, l’Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento organizza un evento di reclutamento di personale (“Career day”) per agevolare l’incontro di lavoratori interessati a lavorare nel settore con diverse strutture turistiche dislocate sui laghi trentini.

Il Career day si terrà online nella giornata di giovedì 19 gennaio 2023 tramite la piattaforma Google Meet. La modalità di svolgimento dell’evento è innovativa: a seguito di una prima fase di presentazione delle strutture ricettive trentine (alberghi, ristoranti, ecc.) ai partecipanti, seguirà la presentazione dei candidati che avranno a disposizione 5 minuti di tempo per “farsi conoscere” dalle aziende in cerca di personale.

A distanza di pochi giorni seguirà un secondo momento, sempre organizzato da Agenzia del lavoro, in cui alberghi e ristoranti incontreranno individualmente solo i candidati che hanno visto nella prima giornata e ritenuto interessanti ai fini della loro ricerca. I profili ricercati nell’ambito di questo Career day riguardano camerieri di sala e cuochi/aiuto cuochi. L’iniziativa si inserisce all’interno della collaborazione – originata dal Protocollo di intesa del 2020, rinnovato poi nei suoi contenuti nel 2021 – con ASAT, Confesercenti, Confcommercio, Enti bilaterale del turismo, Cgil, Cisl e Uil.

Per partecipare al Career day

Il Career day si terrà giovedì 19 gennaio 2023 dalle 14.30 alle 17.00 in modalità online.Il lavoratore interessato a partecipare all’evento può compilare il form di candidatura disponibile sul sito di Agenzia del Lavoro, oppure può contattare il Centro per l’impiego del proprio territorio per un supporto nella procedura.

Per partecipare al Career day è richiesta esperienza pregressa nella mansione per cui ci si candida e/o adeguata formazione professionale. I candidati idonei saranno ricontattati (via telefono e/o email) dal Centro per l’Impiego di Agenzia del Lavoro per confermare la partecipazione all’evento, con precisazione delle modalità e dei dettagli organizzativi dell’evento.

Per maggiori informazioni

Consulta la pagina dedicata sul sito di Agenzia del Lavoro:

www.agenzialavoro.tn.it/TESTI-AVVISI/Lavoro-sul-Garda-e-altri-Laghi-del-Trentino-questa-estate

In breve

Assegno unico, la Giunta rivaluta i sostegni all’inflazione

A Trento il convegno della Società italiana di angiologia e patologia vascolare del Triveneto

Inaugurata Expo Riva Schuh & Gardabags

Ciclovia del Garda, si consegnano i lavori

Living Memory, lunedì al via il “Festival della Memoria”

Campionati di sci per i soccorritori sanitari a Pinzolo

Innova: inaugurazione nuova sede a Tione di Trento

Ex Ziglio di Levico, da Roma primo “ok” al progetto

Un’aquila reale tra i primi ospiti del ‘nuovo’ Centro recupero animali selvatici

50 anni di Marcialonga, il 26 gennaio a Trento la Cerimonia d’apertura