Festival Pari Opportunità a Primiero, dal 24 al 26 novembre 2022 (PROGRAMMA)

Posted on

Per il momento è stata sospesa la raccolta di abbigliamento. Si richiedono in particolare beni alimentari e farmaci o prodotti per igiene Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Nella Comunità di Primiero, sono almeno 80 i cittadini originari dell’Ucraina che vivono nei vari paesi, ormai da diversi anni. Tutti legati alla terra di […]