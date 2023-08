Maltempo, chiusa la Gardesana per una frana. Nubifragi su tutto il NordEst

Nelle ultime ore, smottamenti si sono regustrati in Val Genova. Venti escursionisti accompagnati a valle. Per i danni causati dal maltempo il servizio mobilità è stato sospeso. Nubifragi si registrano in tutto il Nord Italia, allagamenti a Genova | Frana al traforo del Frejus, sospesi i treni tra Francia e Italia

Trento – Dopo il caldo è arrivata abbondante anche la pioggia a bagnare l’intero Trentino con disagi e danni in alcune zone. La situazione più critica sulla Gardesana orientale, dove una frana tra Navene e Torbole ha causato la chiusura della statale. I Vigili del fuoco sono al lavoro per liberare la carreggiata. Nella stessa zona i pompieri sono operativi dalle 5.45 alle foci del fiume Sarca per posare le reti e prevenire l’ondata di piena. Allagamenti sono segnalati in Vallagarina, in particolare a Calliano e Avio. Segnalati alberi caduti tra Fai della Paganella e Andalo.

Presidiati dai vigili del fuoco volontari gli argini dell’Adige a Lasa e nelle frazioni di Tanas, Alliz, Oris e Cengles. E anche più a valle, a Stava, frazione di Naturno. La stazione meteo in val Passiria registra già 100 litri di acqua caduti per metro quadrato.

Dopo le valli Venosta, Passiria, Ultimo e Martello, il maltempo si estenderà in giornata in modo attenuato nelle altre zone dell’Alto Adige, in allerta gialla.

La protezione civile ha innalzato il grado di attenzione ad Alfa. A mezzogiorno riunione per rivalutare la situazione. Si raccomanda a tutta la popolazione di non avvicinarsi a fiumi e torrenti. Di evitare sottopassi e garage e, se possibile, anche di spostarsi in auto.