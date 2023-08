Tragico fine settimana in Trentino Alto Adige: cinque morti in pochi giorni

Oltre al 28enne di Sarentino stroncato sabato da un infarto alla Ultrarace, altre quattro persone sono morte per incidenti in montagna

Trento/Bolzano – Aumenta in questa estate 2023 il numero degli incidenti in montagna. L’invito degli esperti è a prestare la massima prudenza, ma soprattutto a richiedere le dovute infromazioni in zona.

Una lunga serie di incidenti mortali

Quattro anni fa la morte di una runner norvegese, colpita da un fulmine durante la gara. Sabato 26 agosto un’altra tragedia durante la durissima gara giunta alla decima edizione. Ivan Hofer, 28enne di Sarentino, è morto infatti durante la corsa colpito da infarto.

Sbaglia l’autobus e cade tornando in hotel

Il secondo decesso di questo fine settimana è accaduto a Corvara in Passiria. Un turista italiano salito a Moso sull’autobus sbagliato, stava cercando di tornare in hotel a piedi, quando lungo il cammino è precipitato per un centinaio di metri, finendo sul greto del torrente Passirio. E’ accaduto sabato 26 agosto in serata; intorno alle 21 la famiglia – non vedendolo rientrare – ha dato l’allarme. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato nella tarda serata dagli uomini del Soccorso Alpino.

Due morti domenica in Alto Adige

Altri due incidenti mortali sono accaduti nella mattina di domenica 27 agosto in Alto Adige. Il primo sopra Scena, sulle alture di Verdins, dove un uomo del posto ha perso la vita precipitando con la sua auto da una scarpata. L’altra vittima è un ciclista ottantenne, caduto lungo una strada forestale in Valle Aurina a causa di un arresto cardiaco.

Escursionista tedesco scivola sul Viel del Pan

Il quinto decesso è quello di un uomo di 70 anni, un escursionista tedesco che poco dopo le 11 di domenica 27 agosto, in val di Fassa, sul sentiero Viel del Pan, che da Canazei conduce al passo Fedaia, è precipitato per parecchie decine di metri dopo essere scivolato sull’erba, bagnata a causa delle recenti piogge. Troppo gravi le ferite riportate dall’uomo che non si è più ripreso, nonostante i soccorsi.