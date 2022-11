Primiero, Vigili del fuoco e donatori in festa per il neo Cavaliere Giovanni Battista Lucian: ecco la sua storia (FOTO)

Una vita in prima linea nel volontariato

Primiero (Trento) – Grande emozione venerdì mattina a Trento per Giovanni Battista Lucian, durante la solenne cerimonia a palazzo Geremia, con la famiglia e i rappresentanti della sua comunità. Oltre alla famiglia, era presente a Trento, una delegazione guidata dal sindaco di Primiero San Martino, Daniele Depaoli, con il parroco don Giuseppe da Pra, alcuni vigili del fuoco e i rappresentanti dell’associazione locale donatori sangue.

Volontario in Friuli nel 1976

Giovanni Battista Lucian, classe 1944, primogenito di 4 fratelli, è stato da sempre attento ai bisogni della sua comunità, è nato a Primiero (Tn) il 31 ottobre 1944. Persona pratica, generoso nell’aiutare chi si trova in difficoltà. Nel 1976 si reca come volontario nelle zone terremotate del Friuli e nello stesso anno, al ritorno in Valle, entra a far parte dei Vigili del Fuoco Volontari del Consorzio di Primiero dove rimarrà attivo fino al 2004, al compimento dei 60 anni.

Donatore dal 1964

Nel 1961 è costituita la sezione di Primiero dei Donatori di Sangue affiliata Fidas che si appoggia al Centro Trasfusionale di Feltre (Bl) ospedale di riferimento per le valli del Primiero e del Vanoi. Giovanni all’epoca è minorenne e l’ 11 gennaio 1964, a 19 anni, entra a far parte dei donatori di sangue ed effettua la sua prima donazione. La sua attività come donatore continua ottenendo nel 2005 il distintivo d’oro e nel 2014 la targa raggiungendo con l’ultima sacca di sangue donata il 30 ottobre 2010 le 80 donazioni di sangue.

Per la sua disponibilità Giovanni Battista Lucian affianca spesso il Caposezione e fondatore Andrea Marini che muore improvvisamente il 15 dicembre 1994. Il 10 marzo 1995 Giovanni Battista Lucian viene eletto da tutti i Capi Gruppo della Sezione di Primiero (che allora faceva capo a 5 comuni) quale Capo Sezione e la sede viene trasferita alla sua abitazione in via Corradini, 16 a Siror (TN). Rieletto ogni volta, nel rispetto dello Statuto, tuttora ne è Capo Sezione.

Il 28 giugno 1996 nel Consiglio Direttivo dell’Associazione Feltrina Donatori Volontari del Sangue (AFDVS) in Feltre (Bl) viene eletto Vice Presidente. Negli anni lascia ad altri alternativamente la rappresentanza del Primiero e Vanoi in Consiglio Direttivo AFDVS. Nel suo ruolo di Capo Sezione tiene memoria scritta e contatti con i donatori volontari della Sezione di Primiero “Andrea Marini” (zona 5) che conosce personalmente, mantiene i rapporti con il Centro Trasfusionale di Feltre (BL) e con il Direttivo AFDVS. Per le sue capacità organizzative, affiancato dai donatori più giovani, dal figlio Ermes e da Antonio Zeni (attuale Capo Sezione di zona 6), propone e realizza attività di Promozione per la donazione di sangue con manifestazioni pubbliche e collaborazioni con varie associazioni.

Nella primavera del 2010 si svolge a Primiero e a Feltre il 49⁰ Congresso Nazionale e la 29ª giornata Nazionale dei Donatori di Sangue affiliati FIDAS; ancor oggi Giovanni viene riconosciuto e ricordato come uno degli organizzatori più attivi, non tanto per i discorsi o gli interventi in pubblico quanto per la sua capacità operativa a servizio dell’Associazione. Ricordiamo in particolare il terzo Meeting Nazionale Giovani Fidas a Primiero. Nel 2016 a Primiero si è tenuto il Torneo Nazionale Calcio della FIDAS e Giovanni Lucian è stato uno degli operatori sempre presente per qualsiasi necessità, dal coordinamento logistico, ai trasporti merci e attrezzature, al controllo nei vari campi da gioco.

Su espressa richiesta, il Comune di Primiero San Martino di Castrozza, il giorno 10 dicembre 2018 ha dato in concessione la nuova sede delle sezioni Donatori di Sangue Primiero, Mezzano, Imer e Canal San Bovo in via Asilo, 10 località Siror.

La soddisfazione degli amici

I membri attuali del Consiglio della Sezione Primiero “Andrea Marini” sono grati al loro Caposezione Giovanni Battista Lucian. Unitamente alla sezione “Mezzano Imèr Canal San Bovo”, sono riconoscenti per la costante partecipazione nelle varie circostanze, la sua immancabile presenza con gagliardetto nelle diverse manifestazioni di rappresentanza alle feste e alle funzioni liturgiche anche in memoria di donatori defunti e soprattutto per la collaborazione nelle diverse attività dell’Associazione.