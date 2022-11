Buon 25° Compleanno Nu.Vol.A Primiero Vanoi: messa e festa a Tonadico con le autorità domenica 27 novembre 2022

Domenica 27 novembre il Nucleo Nu.Vol.A. Primiero/Vanoi festeggia il 25° dalla fondazione (1997-2022)

Primiero/Vanoi (Trento) – Primiero e Vanoi in festa domenica 27 novembre 2022 per i 25 anni del gruppo Nu.Vol.A. Alle 10.30 si terrà la messa a Tonadico alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti provinciali del gruppo.

A seguire alle 12, apertitivo e pranzo all’hotel Tre ponti per ricordare l’impegno di una associazione per l’intera comunità in molte situazioni di emergenza, ma non solo. Saranno presenti all’evento i sindaci del territorio, i parroci, il presidente della Comunità e gli ex presidenti provinciali Nu.Vol.A. con l’attuale presidente e i Capi Nu.Vol.A. degli altri 10 Nuclei del Trentino.

