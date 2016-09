Longo e Cattaneo a segno all’Etna Marathon Tour. Debertolis primo Master

È iniziata con il piede giusto l’avventura della Wilier Force all’Etna Marathon Tour, gara a coppie che si svolge sui pendii del vulcano siciliano, con quattro tappe in cinque giorni

Catania - Il cronoprologo d’apertura è stato dominato dalle due punte di diamante della Wilier Force Tony Longo e Johnny Cattaneo, che hanno inflitto oltre un minuto e mezzo di distacco ai secondi classificati, Alessandro Gambino e Denis Fumarola della Frm Factory.

Il percorso di gara, che originariamente prevedeva uno sviluppo di 10 chilometri, 1080 metri di dislivello e arrivo al Rifugio Sapienza, a quota 3000 metri, è stato accorciato a 5500 metri a causa del forte vento che ha caratterizzato la giornata odierna, con traguardo abbassato a quota 2600 metri.

Longo e Cattaneo hanno portato a termine la loro prima trionfale fatica in 30’32”, tempo di 1’36” più basso rispetto a quello fatto segnare dai secondi classificati. Terza piazza per il duo composto da Carmelo Di Pasquale e Pasquale Sirica del Team Lombardo, a 2’06”.

Ottima anche la prova di Massimo Debertolis che, in squadra insieme all’amico di vecchia data Paolo Alberati, ha portato a termine la propria prova in sesta posizione a 5’07” da Longo e Cattaneo, conquistando però il primato tra i master.

Archiviato il cronoprologo, giovedì è in programma la prima tappa, una marathon di 62 chilometri con partenza e arrivo al Rifugio Sapienza e 1700 metri di dislivello. In totale sono 220 i chilometri da percorrere nei quattro giorni di gara, per un dislivello positivo complessivo di 7500 metri.