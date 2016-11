Cuba, Adios “Lìder maximo”: l’annuncio del fratello Raul: “Hasta la victoria siempre”

Fidel Castro è morto. L’ex presidente cubano è deceduto all’età di 90 anni. A darne notizia nella notte la televisione di Stato. Il suo corpo sarà cremato, come nei suoi desideri, ha fatto sapere il fratello Raul, presidente di Cuba (FOTO)

L’annuncio commosso del fratello Raul: “Hasta la victoria siempre”

Cuba (Adnkronos) - “Caro popolo di Cuba: è con profondo dolore che compaio per informare il nostro popolo, gli amici della nostra America e del mondo, che oggi 25 novembre del 2016, alle 10.29, ore della notte, è deceduto il comandante in capo della Rivoluzione Cubana Fidel Castro Ruz”. Con queste parole il presidente cubano Raul Castro è apparso intorno alla mezzanotte di ieri alla tv di Stato, visibilmente commosso, per leggere un messaggio in cui annunciava la morte del fratello Fidel. Messaggio concluso con lo slogan: “¡Hasta la victoria siempre!”. Raul Castro, ha inoltre reso noto che la salma del ‘lider maximo’ sarà cremata, “secondo espressa volontà del compagno Fidel”, ha detto.

Le autorità cubane hanno decretato 9 giorni di lutto nazionale, come ha reso noto il Consiglio di Stato in una breve nota, precisando che il lutto sarà osservato “da oggi fino a domenica 4 dicembre” e che “saranno sospese tutte le attività e gli spettacoli pubblici”.

La magia dei numeri e due colombe nel suo mito

Castro, che aveva compiuto 90 anni ad agosto, è stato l’ultimo grande leader rivoluzionario del XX secolo. La sua figura ha subito un enorme polemica storica segnata dal divario drammatico tra il punto di vista di coloro che lo venerano senza limiti e quelli che lo odiavano fino a desiderare la sua eliminazione fisica.

L’ex presidente cubano nel 2008 aveva rinunciato a guidare il Paese e tutti i poteri erano passati al fratello Raul. Le ultime immagini rilasciate di Fidel Castro sono dello scorso 15 novembre, quando ha incontrato il presidente vietnamita Tran Quang Dai. La sua ultima apparizione in pubblico risale al 13 agosto durante la celebrazione del suo compleanno al teatro Karl Marx dell’Avana.

Ad aprile, durante il VII Congresso del Partito Comunista di Cuba, aveva fatto il suo ultimo discorso in cui aveva ribadito le idee politiche che hanno plasmato la sua vita. “Forse questa sarà l’ultima volta in cui parlo in questa stanza. Presto compirò 90 anni. Non mi aveva mai sfiorato una tale idea e non è stato il frutto di uno sforzo, è stato il caso. Presto sarò come tutti gli altri, il turno arriva per tutti”, aveva rivolgendosi agli oltre mille delegati a chiusura del Congresso. “Il tempo arriva per tutti noi, ma le idee dei comunisti cubani rimarranno come prova che su questo pianeta, se sono attuate con molto lavoro e con dignità possono produrre i beni materiali e culturali di cui gli esseri umani hanno bisogno”, aveva aggiunto Fidel, con indosso la casacca di una tuta (Adidas blu elettrico) che ha ormai sostituito la divisa verde militare da ‘lider’ con cui rovesciò nel 1959 Fulgencio Batista.

Per i suoi accoliti incondizionati, Fidel Castro non è stato solo colui che ha liberato Cuba dalla dittatura sanguinaria di Fulgencio Batista, ma anche conquistato per l’ex colonia spagnola la “seconda indipendenza” e trasformato in una potenza sportiva e nella medicina, facendola diventare uno dei principali paesi del Terzo mondo.

Seguaci e ammiratori lo hanno sempre difeso quando si trattava di sottolineare le conquiste rivoluzionarie come la soppressione delle differenze di classe sociale, la riforma agraria e urbana, e l’attuazione di un sistema di istruzione e la sanità pubblica gratuiti per l’intera popolazione.

Al contrario, per gli acerrimi nemici del ‘comandante in capo’, soprattutto coloro che sono fuggiti da Cuba per vivere come esuli a Miami, Castro è sempre stato il peggiore dei tiranni, colui che ha tradito gli ideali di libertà e democrazia rivoluzione per attuare una ferrea dittatura comunista che reprime ogni espressione di pensiero politico dissidente, che porta alla galera o di fronte al plotone di esecuzione gli avversari e che ha rovinato l’economia cubana condannando le persone a una dura lotta per la sopravvivenza quotidiana.