Election Day Veneto e Belluno il 22 ottobre

Consultazione provinciale assieme a regionale su temi autonomia

NordEst – E’ stata siglata dal Presidente del Veneto, Luca Zaia e da quello della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, l’intesa per la celebrazione del referendum per l’autonomia bellunese contestualmente a quello per l’autonomia del Veneto, il 22 ottobre.

Nel documento, la Regione accoglie la richiesta della Provincia di svolgere la consultazione referendaria in un election day, e stabilisce, tra l’altro, che, pur in presenza di unicità di seggio, vi siano procedure separate per l’espressione del voto, con distinzione di schede, di liste degli elettori, di urne e di operazioni di scrutinio.

L’Intesa sottoscritta dalla Regione con il Ministero dell’Interno per la collaborazione tecnico amministrativa per il referendum regionale sarà valida anche per la consultazione referendaria provinciale, i cui oneri saranno sostenuti dalla Provincia, che si impegna anche a rimborsare alla Regione la metà delle spese derivanti dagli adempimenti comuni e quelle che saranno rendicontate dalle Amministrazioni Comunali bellunesi.