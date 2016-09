Biblioteca di Primiero, nuova sede provvisoria al Palazzo delle Miniere

Da lunedì 26 settembre a sabato 8 ottobre la sede della biblioteca di Fiera di Primiero chiude al pubblico per trasloco. Intanto nel cantiere di via Fiume i lavori proseguono: servono ancora 4/8 mesi per completare l’ampliamento

Primiero San Martino (Trento) – Proseguono i lavori a Primiero per l’ampliamento della nuova biblioteca di via Fiume. Nel frattempo, l’attività del punto di lettura si trasferisce per alcuni mesi al palazzo delle Miniere.

La sede di via Fiume rimarrà chiusa (probabilmente da 4 a 8 mesi) per i lavori di riqualificazione della stessa.

Il Servizio Biblioteca troverà nuova collocazione provvisoria sempre a Fiera di Primiero presso il Palazzo delle Miniere in Piazzetta del Dazio, 2.

Dal 26 settembre all’8 ottobre 2016 il servizio biblioteca (la consultazione, il prestito, la restituzione, il servizio di reference, il servizio internet su PC) sarà in ogni caso garantito con l’apertura del Punto Lettura di Mezzano da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.30.

La riapertura al pubblico della biblioteca nella sede provvisoria presso il Palazzo delle Miniere, salvo imprevisti, è programmata per il prossimo lunedì 10 ottobre.