Longarone, morte bimbo di 2 anni: l’autopsia conferma decesso per intossicazione

NordEst – L’autopsia in queste ore conferma: il piccolo Nicolò, il bambino di due anni di Longarone (Belluno) morto dopo una gita al parco col papà, è morto per un arresto cardiaco conseguente ad un’intossicazione. Il piccolo ha perso la vita all’ospedale di Pieve di Cadore dove era stato trasportato d’urgenza.

L’autopsia è stata condotta dall’anatomopatologo Antonello Cirnelli, in attesa che l’indagine tossicologica faccia chiarezza sullla natura della sostanza ingerita dal bambino. Il sospetto degli investigatori è che si tratti di faramci o sostanze. In particolare, occorrerà verificare se vi sia corrispondenza tra quanto rilevato dall’analisi dei liquidi biologici del piccolo e dei materiali sequestrati dai carabinieri. Si tratta di reperti sulla cui natura vi sono ancora incertezze che saranno chiarite nelle prossime ore.

Massimo riserbo all’ospedale San Bortolo di Vicenza sulle condizioni di salute di Alex Zanardi, ricoverato dal pomeriggio del 2 agosto dopo un incendio divampato nella sua abitazione di Noventa Padovana (Padova), che l’ha costretto al trasferimento in una struttura sanitaria specializzata. Le fiamme, provocate dal surriscaldamento dei pannelli solari, stando a quanto è emerso avrebbero compromesso il funzionamento dei macchinari che lo supportano. L’ex-pilota di Formula 1 è ricoverato nel reparto di riabilitazione, guidato dal primario Giannettone Bertagnoni, considerato un’eccellenza a livello nazionale ed europeo. La direzione generale dell’Usl 8 non fornisce informazioni sul decorso ospedaliero, così come era avvenuto nei lunghi mesi in cui Zanardi è stato ricoverato, nello stesso reparto del nosocomio vicentino, in seguito all’incidente con la sua handbike, avvenuto il 19 giugno 2020. Zanardi era stato ricoverato al San Bortolo nell’aprile 2021, facendo poi ritorno a casa per le vacanze di Natale, sino al rientro in famiglia definitivo dalla fine gennaio di quest’anno.