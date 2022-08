Dolomiti sferzate dal maltempo: ingenti danni in Alto Adige, evacuazioni in Val di Fassa e frane a Cortina (VIDEO)

Nubifragio in Val di Fassa, frana a Cortina: chiusa l’Alemagna invasa da massi e detriti, sassi in strada anche a Cimabanche. Nubifragio sulle Dolomiti. Il maltempo piega l’Alto Adige, colata di fango travolge le case. Attimi di paura per una coppia di alpinisti sorpresi dal temporale sui Lastoni di Formin (Belluno),recuperati dal soccorso alpino

NordEst – Violenti temporali in Alto Adige, smottamento in Val Anterselva ma anche in Val di Fassa. Acqua e fango trasformano la strada in un torrente nel pomeriggio di venerdì con i primi temporali. Stessa situazione anche in Val di Fassa in serata. Un violento temporale si è abbattuto sulla Valle di Fassa causando l’esondazione di alcuni torrenti e la chiusura della statale. A Pozza evacuati tre alberghi e numerose abitazioni.

Gli sfollati in palestre e in caserma per la notte

Mazzin e Sen jan i due comuni più colpiti, in particolare nelle frazioni di Fontanazzo e Campestrin l’esondazione di alcuni torrenti ha portato a valle molti alberi e piante che sono finiti insieme ad una colata di fango in mezzo alla strada. Chiusa per ore la Statale delle Dolomiti. Al lavoro tutti i corpi dei Vigili del Fuoco da Canazei fino a Moena. La Provincia riferisce che sono sotto osservazione una serie di situazioni, in particolare l’ingrossamento di alcuni corsi d’acqua che hanno causato smottamenti e erosione di argini.

Per prudenza è stata disposta l’evacuazione di alcune abitazioni nella zona di Pera di Fassa, a Vigo di Fassa (una decina di abitazioni) e a Pozza di Fassa dove sono stati spostati gli ospiti ed il personale di due alberghi. La situazione è in evoluzione. Al momento non risulta che i fenomeni abbiano provocato conseguenze a persone.

L’emergenza in Alto Adige

