L’Istituto Comprensivo di Primiero è tornato al Festival dell’Economia 2024 di Trento

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Primiero, sono stati invitati in occasione della premiazione dei migliori video sulle Cooperative Formative Scolastiche (CFS) del Trentino

Primiero (Trento) – Le Cooperative primierotte “Primiero a 360°”e “The crew”, costituite rispettivamente dalle classi V TUR e IV AFM e TUR, sono state infatti selezionate dalla giuria nella rosa dei cinque finalisti. Nei loro video, gli studenti hanno illustrato la propria particolare esperienza di alternanza scuola-lavoro: grazie al percorso biennale CFS promosso dalla Federazione Trentina della Cooperazione, hanno potuto sperimentare le modalità organizzative di una società cooperativa e la concreta realizzazione di un proprio project work.

La classe V IT Turistico aveva già presenziato all’edizione 2023 del Festival nell’ambito di un incontro dedicato alle professioni del futuro, in cui aveva presentato la propria innovativa proposta turistica di un volo vincolato in mongolfiera a Primiero: una forma di turismo esperienziale per connettersi al territorio a livello umano ed emotivo. L’idea è poi divenuta realtà la scorsa estate nel corso della manifestazione “Tonadico, Paese dei balocchi”, grazie al supporto dell’associazione culturale “Tonadighi strighi” e al contributo di altre realtà del territorio.

Prima volta al Festival, invece, per le classi 4 AFM e TUR con la loro “The Crew”, una CFS nata a fine 2022 con l’intento di progettare e realizzare nuove occasioni di valorizzazione delle specificità dell’IC Primiero e del territorio che lo circonda. Filo conduttore dei progetti della CFS sono stati la creatività, la sostenibilità e il rispetto per persone e ambiente, valori rappresentati anche dalle due mani intrecciate del logo scelto per la cooperativa, oltre che dal suo nome: “The crew”, una “squadra” che è anche acronimo di Creativity Relationship Eco World. Tra le iniziative più interessanti della CFS: le giornate di “Porte aperte” dell’IC Primiero, cui i ragazzi hanno attivamente collaborato, ideando e gestendo alcuni laboratori interattivi; e le Felpe d’Istituto, un’azione di merchandising scolastico che ha reso il nuovo capo in tre colori un simbolo di appartenenza per tutti i membri della comunità scolastica grazie anche al logo ideato per l’occasione: la skyline stilizzata delle Pale di San Martino, emblema del territorio.

“The crew” ha introdotto poi anche la piacevole novità del Wednesday break, una pausa golosa di metà settimana caratterizzata da prodotti da forno a km “0”, e curato l’organizzazione dei tornei sportivi di fine anno scolastico, importanti momenti di aggregazione per l’intero Istituto. Per raccontare le tappe più significative del loro percorso, tra successi e difficoltà, competenze maturate e importanti occasioni di crescita, i ragazzi della CFS hanno infine realizzato un video in 4 lingue (tedesco, inglese, francese e italiano), per valorizzare l’importanza della comunicazione, in tutte le sue forme, sperimentata sia nella loro esperienza in team sia nei loro percorsi di studio.

Ma la proficua collaborazione dell’Istituto primierotto con la Federazione Trentina della Cooperazione proseguirà anche in futuro: è già al lavoro infatti la neonata CFS “Enjoy”, che vedrà le classi terze dell’IT Economico collaborare attivamente con il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino in un nuovo interessante progetto.