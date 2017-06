Tiro con l’arco, Tomas Fontan è oro mondiale ‘World Bowhunter Championship’ 2017 juniores

Connect on Linked in

Una bella soddisfazione per il giovane primierotto che incassa un grande risultato

Primiero (Trento) – Il primierotto Tomas Fontan, è oro mondiale nel tiro con l’arco “World Bowhunter Championship 2017 – WBHC”, nella categoria cat. TRB juniores. Una grande soddisfazione per il giovane sportivo.

Le gare, organizzate dalla Compagnia Arcieri della Concordia, si sono conclude lo scorso 23 giugno nella zona del Chianti in Toscana, nella zona tra Castellina e Radda in Chianti.

L’edizione 2017 del Campionato mondiale di tiro con l’arco (WBHC: World Bowhunter Championships) si è svolta in cinque giorni (dal 19 al 23 giugno), preceduta da tre giornate a Firenze per la registrazione e la cerimonia di apertura all’Ippodromo del Visarno.

Grande soddisfazione

E’ soddisfatto il giovane 16enne di Primiero, Tomas Fontan, che vanta già da giovanissimo un palmares di primo piano. Grande anche la soddisfazione in famiglia che in questi giorni lo ha seguito con grande apprensione.

“Il mondiale viene disputato ogni due anni – ci spiega Tomas Fontan – due volte in Europa, una in Sud Africa, America e Australia.

Tra due anni sarà in Canada. Naturalmente è troppo dispendioso seguirli ovunque in giro per il mondo. Due anni fa in Ungheria è arrivato il sesto posto e quest’anno in Italia la vittoria. Una gioia che vale davvero oro! Il prossimo impegno, sarà il campionato Italiano a Schilpario a fine agosto”.

Il palmares di Tomas Fontan

2012 Presolana (Lombardia) CAMPIONE ITALIANO cat. CUM arco ricurvo

2013 Mormanno (Calabria) CAMPIONE ITALIANO cat. CUM arco ricurvo

2013 Malles (val Venosta) 1° INTERNAZIONALE INDOOR cat. JUNIOR arco ricurvo

2013 Malles (val Venosta) 3° CAMP. ITALIANO INDOOR cat. CUM arco ricurvo

2014 Bologna 2° CAMPIONATO ITALIANO cat. SCM arco ricurvo

2014 San Marino CAMPIONE ITALIANO INDOOR cat. SCM arco ricurvo

2014 San Marino CAMPIONE EUROPEO INDOOR cat. JUNIOR arco ricurvo

2014 San Marino 2° INTERNAZIONALE INDOOR cat. JUNIOR arco ricurvo

2015 Telve (Trentino) 3° CAMPIONATO ITALIANO IFAA cat. JUNIOR arco ricurvo

2015 Gödöllö (Ungheria) 6° CAMPIONATO MONDIALE IFAA cat. JUNIOR arco ricurvo

2017 Chianti (Italia) CAMPIONE MONDIALE IFAA cat JUNIOR arco ricurvo

