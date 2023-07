Liquido infiammabile esce da un vagone cisterna a Colle Isarco

Posted on

C’è tempo fino a gennaio 2021 Trento – I lavoratori interessati ad una occupazione temporanea con avvio nell’anno 2021, in progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l’occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli (Intervento 3.3.D – ex 19), promossi da Enti locali, dalle APSP e da Aziende speciali, devono recarsi presso gli […]