Lav, ‘autorità rumene autorizzano il trasferimento di JJ4’

‘Autorità governativa rumena “Accademia Romena Commissione per la protezione dei monumenti naturali” (Cmn), autorità scientifica della Commissione Cites rumena, ha rilasciato autorizzazione al trasferimento dell’orsa Jj4 presso il Libearty Bear Sanctuary di Zarnesti

NordEst – È questo – comunica una nota della Lav – il cuore del documento rilasciato il 26 giugno scorso, a fronte della richiesta di autorizzazione inviata dal Ministero italiano dell’Ambiente il 9 giugno per la ricollocazione di Jj4, che dichiara che “la Commissione (…) sulla base dei documenti forniti, esprime parere favorevole all’importazione e al trasferimento presso il Libearty Bear Sanctuary Zarnesti”.

Ciò significa che l’autorità scientifica della Cites rumena considera il rifugio individuato pienamente idoneo ad ospitare Jj4. “Un altro tassello del complesso puzzle che stiamo realizzando da mesi è andato al suo posto e ne siamo estremamente felici – commenta nella una nota – Massimo Vitturi, responsabile LAV, Animali Selvatici – ora non ci sono davvero più scuse per la Provincia per non cedere l’orsa al santuario dandogli una nuova vita ed attendiamo con fiducia l’udienza del Consiglio di Stato del 13 luglio alla quale parteciperemo con il nostro avvocato Claudio Linzola del foro di MIlano per sottoporre anche in quella sede l’urgenza di procedere con il trasferimento di JJ4.”