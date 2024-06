Olimpiadi 2026, il ministro per lo sport visita i cantieri in Val di Fiemme

In visita ai cantieri per toccare con mano lo stato d’avanzamento dei lavori in vista delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026

Predazzo (Trento) – Il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e l’assessore allo sport Francesca Gerosa hanno accompagnato questo pomeriggio il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi a Predazzo, Lago di Tesero e Miola di Piné dove sorgono i quattro complessi oggetto di intervento nell’ambito dei Giochi. Con loro anche l’amministratore delegato di Simico Fabio Massimo Saldini, il dirigente del dipartimento artigianato, commercio, promozione, sport e turismoSergio Bettotti, il responsabile del Coordinamento provinciale olimpico Tito Giovannini e i primi cittadini dei Comuni interessati.

“Giornata di sopralluoghi, intensa e molto confortante in Val di Fiemme, a partire da Predazzo, e anche a Baselga di Pinè – ha spiegato il ministro Abodi -. Lo sviluppo delle opere procede rispettando i rispettivi crononoprogrammi. Ringrazio la Società Infrastrutture Milano Cortina, le amministrazioni del territorio, le imprese che stanno portando avanti i lavori, le donne e gli uomini che stanno operando con competenza, passione, senso del tempo e in piena sicurezza nei cantieri. Come da impegno assunto e al di là dei rapporti quasi quotidiani con Simico, ci vediamo tra 45 giorni.”

Una visita lampo che ha però permesso di conoscere nel dettaglio ogni tipo di intervento, le caratteristiche delle opere una volta terminate, i tempi previsti per il termine dei lavori e l’eredità lasciata sul territorio una volta concluse Olimpiadi e Paralimpiadi. Il tour è partito dalla Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo, dove sono in corso le ristrutturazioni delle strutture che ospiteranno gli atleti nel villaggio Olimpico e Paralimpico.

Qua il colonnello Sergio Giovanni Lancerin ha guidato il ministro e spiegato in tutti i particolari le operazioni di riqualificazione dei quattro padiglioni e della costruzione imminente del Nuovo Padiglione. Il ministro ha poi proseguito, accompagnato anche dal dirigente del servizio opere Civili Marco Gelmini, in località Stalimen dove si stanno adeguando agli standard richiesti dal Cio i trampolini dello stadio del salto con gli sci, allo stadio del fondo di Lago di Tesero dove sono in corso i miglioramenti alle tribune e alle piste, e per finire al palaghiaccio di Piné, il quale subirà una profonda trasformazione.

