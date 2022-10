Le Camere di Commercio di Trento e Bolzano presentano il “Libro bianco” sulle infrastrutture

Nella Sala di rappresentanza del Consiglio regionale a

Trento, si è tenuto l’evento “Il sistema camerale per una rete

infrastrutturale competitiva e sicura in Trentino-Alto Adige”. Presentato un documento che fa sintesi delle istanze del mondo imprenditoriale. Scarica il documento (in basso). Fugatti: “Opere infrastrutturali indispensabili”

Trento/Bolzano – I due Enti camerali, in collaborazione con le associazioni di categoria delle due province, hanno individuato le priorità necessarie per lo sviluppo economico della regione, raccogliendo quelle più significative nel “Libro bianco sulle priorità infrastrutturali del Trentino-Alto Adige”. L’iniziativa rientra nell’ambito di un progetto nazionale promosso da Unioncamere (l’Unione nazionale delle Camere di Commercio d’Italia), che ha tracciato un bilancio delle infrastrutture esistenti e di quelle necessarie nelle venti regioni italiane, considerando il punto di vista delle imprese.

“Un buon collegamento e la raggiungibilità delle localizzazioni economiche del Trentino e dell’Alto Adige sono presupposti fondamentali per lo sviluppo dell’economia e per favorire la prosperità del territorio”, affermano Giovanni Bort, Presidente della Camera di Commercio di Trento e Michl Ebner, Presidente della Camera di Commercio di Bolzano.

I contenuti di questo documento strategico sono stati presentati nel corso dell’incontro da Antonello Fontanili, Direttore di Uniontrasporti, società in house del sistema camerale italiano, che si occupa di questioni relative ai trasporti e alle infrastrutture.

Al termine dell’esposizione è stato aperto un dialogo costruttivo sul ruolo delle infrastrutture nella regione che, oltre ai rappresentanti delle Giunte regionali e provinciali del Trentino e dell’Alto Adige, ha coinvolto i referenti delle più importanti infrastrutture del territorio. Al confronto hanno preso parte il Dirigente del servizio mobilità della Provincia di Trento Roberto Andreatta, il Vicepresidente della Provincia e Assessore alla Mobilità Daniel Alfreider (Alto Adige), Joachim Dejaco (STA), Gianfranco Pignatone (RFI), Hartmann Reichhalter (Autostrada del Brennero) e Giuseppe Venditti (BBT).

I temi principali al centro del confronto hanno riguardato il trasferimento di una parte del traffico su rotaia, l’ampliamento dell’Autostrada del Brennero e l’importanza rivestita dai progetti ferroviari. Come confermano i Presidenti delle due Camere di Commercio: “La galleria di base del Brennero e le sue tratte di accesso rientrano fra le principali priorità per lo sviluppo delle infrastrutture. In questo contesto è assolutamente necessario anche un rapido ampliamento dello scalo intermodale di Trento, che comporterebbe vantaggi in termini di efficienza. Tuttavia, questo richiede un sostegno prioritario da parte delle Giunte regionali e provinciali”.

Scarica lo studio