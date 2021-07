Levico Terme, bambino rischia di annegare nel lago: soccorso dall’elicottero e trasferito al Santa Chiara

Elicottero mobilitato verso le 13 in zona Levico Terme

Levico Terme (Trento) – Il bambino è stato soccorso mercoledì verso le 13 dai bagnini di Spiagge Sicure e poi affidato alle cure dell’equipe medica di rianimazione giunta sul posto con l’elicottero dei Vigili del Fuoco di Trento.

Il giovane, avrebbe accusato un malore mentre era in acqua nel lago di Levico, ed ha rischiato di annegare. E’ stato visto in difficoltà e poi sparire nel lago. Fortunatamente è stato raggiunto in pochi minuti dagli assistenti e portato a riva, dove è stato rianimato dal medico arrivato in elicottero. E’ stato poi trasferito al Santa Chiara inprognosi riservata.