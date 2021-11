Dolomiti, riapre la discarica di Imèr nonostante le proteste: giovedì 11 novembre scaricati i primi rifiuti dalla Valsugana

Giovedì pomeriggio dopo le 15 i primi conferimenti nel sito in località Salezzoni, all’ingresso della valle di Primiero, ai piedi delle Pale di San Martino (Dolomiti)

Imèr (Trento) – Dopo il rinvio dei giorni scorsi e mesi di proteste con 3mila firme raccolte, giovedì 11 novembre è arrivato il primo camion con i rifiuti destinati alla discarica di Imèr, come è accaduto anche a Monclassico. Grande amarezza in queste ore tra i membri del Comitato che in questi mesi si è battuto con passione contro la riapertura, ma anche in tutta la valle di Primiero che si era mobilitata con varie iniziative.

Il sit-in dei giorni scorsi

Molte persone si sono date il cambio per l’intera giornata di martedì, protestando in modo pacifico a Imèr, contro la riapertura dell’area di smaltimento rifiuti in località Salezzoni. In queste ore intanto, i mezzi pesanti proseguono il loro lavoro, che dovrebbe durare fino a giovedì sera o al massimo venerdì, per ultimare la strada di accesso all’area. Poi si vedrà. Il Comitato locale non abbassa la guardia e si prepara per un esposto e un ricorso al TAR anche in collaborazione con il Codacons del Veneto.

Guarda le interviste

in ordine a: Gianni Gobber, Patrizia Bettega e Simone Gaio

La gestione del sito

Emerge intanto in questi giorni un passaggio fondamentale sulla gestione dei rifiuti nella discarica di Imèr. Proprio la Provincia, ha precisato al Comune di Imèr in un documento ufficiale a firma del presidente Maurizio Fugatti e dell’assessore Mario Tonina, che: “Ai fini gestionali la riattivazione dei conferimenti non confligge con gli obiettivi del protocollo e con tutte le procedure di verifica e controllo che il gestore deve effettuare sulla discarica, manifestiamo – precisano i vertici provinciali – la disponibilità ad attivare le procedure, in tempi brevi, per la stesura ed approvazione del protocollo di gestione, che rappresenta – si precisa ancora nel documento – anche l’elemento tecnico necessario per l’aggiornamento del quadro autorizzatorio della discarica”.

Nella stessa comunicazione i vertici dellla Provincia, aggiungono inoltre che: “Stante la attuale scadenza del 31 ottobre 2022 per la fine dei conferimenti, fissati da delibera, i quantitativi, le tempistiche, le modalità di gestione contenuti nell’autorizzazione integrata ambientale, in vigore, potranno essere ridefiniti alla luce di un protocollo di gestione tra Provincia e Comune, in cui definire gli aspetti “quantitativi”, la eventuale chiusura anticipata a giugno e conseguenti profili di modellazione della discarica stessa – precisa il documento PAT – con importante riduzione dell’innalzamento ipotizzato, in omaggio ad esigenze di carattere paesaggistico”.

A questo punto diventa, di fondamentale importanza capire quale siano i progetti depositati, legati alla discarica di Imèr, con relativo impatto territoriale, visti anche i cavi di alta tensione presenti in zona, ai bordi di una tangenziale ad alto scorrimento, che in questi giorni registra già – secondo diverse segnalazioni locali – i primi ‘odori’ al passaggio, dopo lo spostamento dei teli verdi che la proteggevano.

Sit-in e manifestazione con molte assenze

Il sit-in a Imèr è iniziato alle 8 del mattino ed è proseguito fino alle 16 per il Comitato che si batte contro la riapertura del sito di Primiero e non solo di “Masi di Imèr”. Nel pomeriggio buona partecipazione alla manifestazione pacifica di protesta, con diverse persone, ma senza sindaci (che si sono recati a Imèr in mattinata – nella foto ndr) e con molte assenze di peso. Presenti invece diversi consiglieri comunali di valle che sollecitano consigli comunali urgenti per il ricorso al TAR.

Le assenze di peso

Grandi assenti sul caso discarica, anche gli operatori del turismo: dall’Azienda per il turismo locale (che rischia di vedersi la discarica aperta in piena stagione invernale), alle associazioni di categoria, ma anche il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino che forse sull’ambiente potrebbe e dovrebbe intervenire per dire la sua? Mancavano all’evento anche le realtà del terzo settore e del sociale, che quotidianamente sono in prima linea per il benessere della famiglia e della società, ai piedi delle Dolomiti, patrimonio Unesco.

Le minoranze chiedono Consigli urgenti

Infine, le minoranze di Primiero unite, hanno inoltrato in queste ore una mozione per il ricorso avverso alla delibera della Giunta Provinciale n. 1729 del 18/10/2021 che dispone la riapertura della discarica di Imèr. Mozione che dovrebbe essere discussa già entro le prossime settimane. I Gruppi di minoranza hanno richiesto la trattazione urgente del tema in Consiglio comunale, con diretta streaming, visti i motivi di urgenza e l’importanza dei temi trattati.