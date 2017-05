ESCLUSIVA/Lettera alla Redazione degli ideatori di Nessie, il “Mostro dello Schenèr”. Chi siamo? “Per ora vi basti la sigla NOW”

Connect on Linked in

Un progetto che nasce nelle acque dello Schenèr a Primiero in Trentino, ma si propone la”Colonizzazione da parte dei ‘figli di Nessie’ di Venezia, nella storica città lagunare, che ospita la più famosa biennale d’arte al mondo”

NordEst – Nessie torna a vivere e a farci sognare.

Non a caso, gli ideatori del “Mostro dello Schenèr”, che nei giorni scorsi hanno fatto emozionare Primiero, ma non solo, si fanno sentire con la nostra redazione proprio il 2 maggio. Una data non casuale, dato che il 2 maggio 1933 avviene il primo avvistamento moderno del mostro di Loch Ness.

Soprannominato anche Nessie, è una creatura leggendaria che vivrebbe a Loch Ness, in un lago della Scozia.

E così, la copia di Nessie in vetroresina e cartapesta, immersa nelle acque del lago dello Schenèr di Primiero in Trentino, ha richiamato nei giorni scorsi, l’attenzione di moltissime persone: dalle prime pagine, alla tv, fino ai social. Molti i perchè di una iniziativa come questa, che trovano in parte riposta nella lettera inviataci proprio in queste ore.

Nessun nome, nessun volto per ora, solo una sigla da parte degli ideatori: NOW.

L’unica certezza è che dopo Nessie, la storia continua…

La Lettera alla Redazione