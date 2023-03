A Primiero l’Università di Trento presenta la ‘Laurea triennale (part-time) in Gestione Aziendale’: giovedì 9 marzo alle 17.30 in Comunità

Durante l’anno l’attivazione del percorso di studi, senza il peso delle trasferte fuori valle

Primiero (Trento) – L’iniziativa già realizzata anche in altre valli trentine, vede la collaborazione dell’Università di Trento con la Comunità di Primiero, per la realizzazione di un corso di laurea in Gestione Aziendale (percorso part-time) con sede distaccata a Primiero e frequenza delle lezioni nel pomeriggio o in serata. Un’iniziativa quindi, che permetterà anche ai lavoratori impegnati durante la giornata, di frequentare i corsi.

Lezioni in ‘streaming’

In collegamento con il Dipartimento di Economia e Management UniTrento, si terranno lezioni con un tutor dedicato. Un’opportunità unica per chi lavora e vuole aggiornare le proprie competenze.

L’attivazione di una sede distaccata a Primiero del corso di laurea in Gestione Aziendale (percorso part-time) nasce da una collaborazione tra il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento e la Comunità di valle.

Il corso di laurea

Può vantare una consolidata storia ultra decennale e che rimane unico nel suo genere il Italia, si rivolge a coloro che intendono far coesistere attività di lavoro e di studio permettendo di seguire tutte le attività didattiche a esso connesse senza spostarsi dal proprio territorio, rendendo effettiva la conciliazione tra tempo di lavoro e di studio.

Il percorso di studi

Il corso, articolato su quattro anni, permette di ottenere una laurea triennale (180 CFU) e ha l’obiettivo di fornire ai laureati:

• valide e aggiornate conoscenze e competenze manageriali nell’ambito di un percorso formativo e di apprendimento costantemente monitorato e accompagnato da tutoraggio in sede;

• strumenti di analisi e di gestione dei problemi organizzativi, finanziari e amministrativi delle aziende sia private che pubbliche, utili per un ingresso immediato nel mercato del lavoro.

Altre informazioni:

Responsabile

Prof. Pier Luigi Novi Inverardi

pierluigi.noviinverardi@unitn.it

Referente tutor

Dott. Emanuele Corn

emanuele.corn@unitn.it

Orientamento e tutor

Dott.ssa Martina Dell’Eva

martina.delleva@unitn.it