LE VOSTRE SEGNALAZIONI/Passo Cereda: “Immagini che si ripetono ogni fine settimana, la montagna merita rispetto”

Passo Cereda (Trento) – Mentre i giornali nazionali raccontano in questi giorni la bella storia di: “Lorenza Cosner dagli sci alle caprette: Dolomiti e caciotte da medaglia d’oro”, notizia ripresa anche dalla TGR di Trento, dalla stessa zona ci arrivano purtroppo in queste ore, anche segnalazioni di poco rispetto per la montagna… In un momento in cui a pochi chilometri di distanza, nel comune di Imèr, è prevista la riapertura di una discarica.

La segnalazione

“Zona Fratton basso”, passo Cereda… il Trentino è una regione che vive di turismo e non di immondizie. Grazie a voi per il servizio, vivere in montagna è sacrificio e merita rispetto per le persone e l’ambiente”. La segnalazione ci arriva da Giovanna, amareggiata per le foto scattate in questo weekend nella zona di passo Cereda nel Trentino orientale.

Con l’aiuto di tutti si potrebbe certamente migliorare? Non si tratta in questo caso di un problema di servizi pubblici – sempre pronti in zona a rispondere – ma di buon senso, che molto spesso lascia a desiderare… Mettiamoci tutti una mano sulla coscienza, per rendere migliore la nostra estate tra le Dolomiti!