Primiero, tragico malore a Transacqua: intervento del Suem dal Bellunese (VIDEO)

Nonostante i rapidi socorsi, il grave malore si è rivelato fatale per un turista di 65 anni che stava passeggiando in zona ‘Val Uneda’ sopra Transacqua

Primiero (Trento) – Sanitari del 118, vigili del fuoco di Primiero con il supporto del Suem da Belluno, sono intervenuti lunedì mattina in ‘Val Uneda’ sopra l’abitato di Transacqua, nel Primiero, per un turista colto da un grave malore, mentre stava passeggiando. Subito sono stati allertati i soccorsi.

L’elicottero giunto dal vicino Bellunese, ha verricellato in zona l’equipe sanitaria, ma non è bastato per salvare la vita al turista di 65 anni, che purtroppo è deceduto. In zona è atterrata l’eliambulanza di Belluno, poichè in quel momento gli altri elicotteri trentini erano impegnati contemporaneamente in altre emergenze in provincia di Trento.

Guarda i soccorsi del Suem a Primiero

di Stefano Taufer



In breve

Autosanitaria, ambulanza e vigili del fuoco erano stati mobilitati anche domenica pomeriggio verso le 15, in zona Caltena a Primiero, per un incidente d’auto, fortunatamente senza gravi conseguenze per i passeggeri dei due mezzi coinvolti.

Tamponi per turisti prenotabili anche in Apt a Primiero. Come sta avvenendo in tutto il Trentino, le Apt – su richiesta dell’assessore provinciale Failoni – si sono attivate per fornire un importante servizio ai turisti. A San Martino di Castrozza sarà possibile prenotare un tampone antigenico rapido a scopo turistico valido come green pass. L’Azienda per il turismo, raccoglie le prenotazioni, supportando così il personale infermieristico. Lo spazio tamponi è accanto all’ambulatorio medico turistico presso la Casa della Montagna sopra la stazione degli autobus e sarà attivo per la prenotazione (telefono 342 7723954) dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Per Primiero e Vanoi, l’Apt collaborerà con la farmacia Zonta di Mezzano, che ha ampliato gli orari e le giornate di somministrazione dei tamponi turistici per far fronte alle richieste degli ospiti. Per la prenotazione obbligatoria, è attivo un numero dedicato ai turisti (telefono 348 2222790) al quale risponderà direttamente l’Apt da lunedì a sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.