Marcia della Pace a Primiero, sabato 18 maggio 2024 dalle 14 con partenza da Imèr (via pista ciclabile) e arrivo a Fiera di Primiero

Primiero (Trento) – Sarà un pomeriggio di festa, ma soprattutto di riflessione. Dopo la marcia che attraverserà i paesi, non mancheranno momenti di condivisione, letture, danze e musica per la pace, prima in centro paese a Fiera e poi nei vicini giardini Clarofonte. Dalla serata, sarà attiva una navetta per il ritorno a Imèr.