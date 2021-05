LE VOSTRE SEGNALAZIONI/Colaor: troppo spesso rifiuti abbandonati

Posted on

Appuntamento venerdì sera 2 settembre in piazza San Marco a Transacqua dalle 19.30. L’incasso della serata verrà impiegato per la costruzione del tetto della scuola di Amatrice ad opera dei Vigili del Fuoco Volontari del Distretto di Primiero Primiero (Trento) – La somma raccolta sarà consegnata alla Protezione civile trentina impegnata in questi giorni nelle zone colpite […]