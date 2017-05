Primiero San Martino di Castrozza, l’Associazione ‘La Lontra’ sostiene il rilancio degli Impianti: ecco come partecipare

Connect on Linked in

E’ stata creata questa associazione come strumento per dar modo anche ai cittadini, occupati o disoccupati, dipendenti pubblici o privati, liberi professionisti o lavoratori autonomi di dare il proprio sostegno ai progetti di sviluppo locale che verranno realizzati a Primiero

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – “La Lontra è tornata per aiutare il Primiero”, recita lo slogan sul sito dell’associazione costituita in queste settimane. A spiegarne gli obiettivi del nuovo soggetto, è Nicola Svaizer, presidente degli Artigiani locali: ” Ora stiamo sostenendo la realizzazione del progetto: Nuovo impianto di Arroccamento San Martino – Val Boneta.

E’ importante dare massima diffusione dell’esistenza dell’Associazione Lontra per aumentare il più possibile il numero di soggetti privati e non che a vario titolo sostengono il rilancio impiantistico. Avere un alto numero di sostenitori anche privati, è un risultato che consegneremo ai nostri rappresentanti, i quali sapranno trovare le giuste motivazioni per far si che sappiano far valere la volontà di Primiero nel sostenere in tutti i modi il progetto.

E’ altresì importante far sentire ai nostri rappresentanti il supporto di tutto il Primiero al progetto per dare conferma che sono sulla strada giusta e che stanno veramente facendo il volere della popolazione che rappresentano. Per questo è importante ribadire che chiunque con qualsiasi importo può dare il sostegno e fare la differenza, scegliendo l’azione invece che il silenzio”.

Il progetto Impiantistico

1. Privati cittadini, clienti, turisti: “sto proteggendo la qualità della vita e dei servizi pubblici e turistici”

2. Dipendenti di aziende e/o enti pubblici: “sto contribuendo al mantenimento della mia occupazione in Primiero”

3. Famiglie: “sto investendo sul futuro lavorativo dei miei figli”

Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi

IBAN: IT28 L082 7905 6140 0000 0085 383

Unicredit

IBAN: IT97 V020 0805 6150 0010 4746 810

Banca di Trento e Bolzano

IBAN: IT09 L033 5901 6001 0000 0151 340

Paypal

Puoi anche contribuire tramite PayPal o Carta di Credito al sito www.assolontra.it