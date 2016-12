Monitorate 39 zone in vista della stagione balneare, che inizierà il 1 maggio e terminerà il 30 settembre 2017

Trento – La prossima stagione balneare inizierà in Trentino il 1° maggio e finirà il 30 settembre 2017. I laghi interessati sono venti: Caldonazzo, Canzolino, Cei, Garda, Idro, Lagolo, Lamar, Lases, Lavarone, Ledro, Levico, Molveno, Piazze, Santo, Serraia, Tenno, Terlago, Cavedine, Nembia e Roncone.

La Giunta provinciale, ha individuato le acque idonee alla balneazione per la prossima stagione, sulla base del monitoraggio che viene effettuato in 39 punti di prelievo: è l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, con la collaborazione dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, ad effettuare il campionamento delle zone e ad eseguire le rilevazioni e i controlli. I dati definitivi del 2016 confermano il punteggio massimo (eccellente) per tutte le acque trentine con la sola eccezione del lago di Cavedine, che ha comunque una qualità buona.