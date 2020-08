La Finanza scova a Trento uno spacciatore “a domicilio” con casa Itea e reddito di cittadinanza

Posted on

L’Arcivescovo di Trento torna nel Primiero Vanoi. Domenica pomeriggio sarà a Ronco per la benedizione del nuovo caopitello realizzato dalla comunità. Mezzano in festa per la Madonna del Carmine Primiero Vanoi (Trento) – Solene celebrazione a Ronco nel Vanoim dpmenica pomeriggio alle 17 per la benedizione del nuovo capitello realizzato dalla comunità locale. Un momento […]