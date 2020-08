Amministratore di sostegno, nuovo punto informativo a Primiero

Primiero (Trento) – Avviato il progetto “Nuove reti per lo sviluppo territoriale dell’amministratore di sostegno nella Comunità di Primiero”, di durata biennale, promosso dalla Comunità di Primiero in partnership con l’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino, Cooperativa Laboratorio Sociale, Anffas Trentino Onlus, A.p.s.p. Valle del Vanoi, A.p.s.p. S. Giuseppe di Primiero, Cooperativa Sociale Vales e Associazione La Formica. Tale progetto ha l’obiettivo di promuovere la figura dell’amministratore di sostegno e prevede l’implementazione di iniziative informative, formative e di supporto in tema di amministrazione di sostegno rivolte alla cittadinanza e agli operatori interessati.

L’amministrazione di sostegno

E’ una misura di protezione giuridica introdotta dalla legge n. 6/2004 per tutelare, con la minore limitazione possibile, le persone maggiorenni prive, del tutto o in parte, di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana.

Questa figura può quindi ricoprire un ruolo importante per chiunque si trovi in una situazione di fragilità che non gli consente di occuparsi in modo adeguato del proprio benessere, in via temporanea o definitiva. L’amministratore di sostegno può essere nominato, ad esempio, a favore di persone anziane con una patologia o a supporto di persone con una disabilità.

Può inoltre essere chiamato ad affiancare persone con un disturbo psichiatrico o una dipendenza da gioco, da alcool o da sostanze stupefacenti. O ancora, la nomina di un amministratore di sostegno può essere richiesta in presenza di una malattia degenerativa che, in modo progressivo, erode le abilità di un individuo o in circostanze di forti traumi (es. incidente stradale) che provocano una compromissione improvvisa delle capacità di una persona.