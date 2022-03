Tragedia in Veneto: a Casale sul Sile marito e moglie ritrovati morti in casa

Flora Mattucci, 72 anni, era riversa nel letto con una coltellata all’addome. Il coniuge, Franco Gellussich, 73 anni, si è tolto la vita poco dopo

NordEst – Omicidio suicidio a Casale sul Sile, nel Trevigiano, dove marito e moglie sono stati trovati morti nella loro abitazione. La donna, Flora Mattucci, 72 anni, era riversa nel letto colpita da una coltellata all’addome. Il coniuge, Franco Gellussich, un 73enne, e’ stato trovato impiccato nel garage dell’abitazione.

A scoprire i due corpi e’ stata la figlia che da diverse ore non aveva notizia dei genitori. Sul posto i carabinieri e il magistrato competente per le indagini. Al momento non sono stati ritrovati biglietti che possono spiegare le ragioni del gesto. A lanciare l’allarme è stata la 35enne figlia della coppia che non aveva più notizie dei genitori da alcuni giorni.