Kurz, riforma non tocca le competenze dell’Alto Adige. Il 4 dicembre si vota anche in Austria

Il segretario della Svp Philipp Achammer ha incontrato a Vienna il ministro degli esteri Sebastian Kurz

Vienna - Al centro dei colloqui c’è stata anche la riforma costituzionale in Italia, come informa il partito. Achammer ha ribadito che “qualsiasi riforma che riguarda l’Alto Adige dovrà avvenire d’intesa con Bolzano e essere concordata in stretto contatto con Vienna”. Kurz – scrive la Svp – si è detto convinto che la riforma costituzionale italiana non toccherà le competenze autonome di Bolzano. “In ogni caso l’Austria anche in futuro svolgerà la sua funzione di tutela della minoranza linguistica tedesca e ladina a favore di uno sviluppo dell’Autonomia altoatesina”.

Austria al voto

Il 4 dicembre gli austriaci sono chiamati a tornare alle urne per eleggere un nuovo presidente.

Una sfida a due, chi sono?

La sfida è tra il verde Alexander Van der Bellen e l’ultranazionalista Norbert Hofer. Il primo, 72 anni, deputato dei Verdi per 18 anni, economista e una figura di spicco della politica nazionale. Candidato indipendente alle presidenziali del 2016, è un europeista convinto, con un programma di governo che vede al centro la riunificazione di un Paese profondamente diviso e la gestione dei flussi immigratori. Van der Bellen non ha ricevuto il sostegno ufficiale dei due partiti, ma numerosi rappresentanti di spicco socialdemocratici e popolari si sono espressi a suo favore.

Profilo e programma opposto per Norbert Hofer, il candidato del Partito della Libertà (Fpoe), formazione di estrema destra. Il primo turno delle elezioni presidenziali ha sancito, con lui, il trionfo dell’estrema destra e la sconfitta di socialisti e popolari. Il 24 aprile scorso il 35,1% degli elettori che si è recato alle urne ha accordato la sua fiducia a Norbert Hofer e al suo programma anti-immigrati e anti Bruxelles. L’ombra dell’euroscetticismo si allunga sul voto di queste presidenziali. Dopo la Brexit, il nuovo fantasma si chiama “Oexit”, ovvero l’uscita dell’Austria – “Oesterreich” – in tedesco dall’Unione Europea. Norbert Hofer ha affermato da poco di “non escludere un referendum sulla appartenenza alla Unione Europea”. La differenza di preferenze tra i due candidati è talmente sottile da non permettere ai sondaggisti di azzardare qualunque previsione.