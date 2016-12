Zeller, appoggio governo e sue priorità

Bolzano – Roma, Kompatscher sul Governo: “Continuità anche nell’agenda dell’Autonomia”

Il presidente altoatesino Arno Kompatscher saluta la nascita in tempi brevi e con pieni poteri del nuovo Governo: ora continuità anche per l’agenda politica dell’Alto Adige

Bolzano – Dopo la Camera, il Senato: il nuovo Governo presieduto da Paolo Gentiloni ha ottenuto la fiducia del Parlamento. Il presidente della Provincia Arno Kompatscher evidenzia gli aspetti positivi: “Essere riusciti a formare un nuovo esecutivo nel giro di brevissimo tempo è sicuramente un dato importante, perché questa rapidità ha consentito di evitare un vuoto di potere. Il compito principale del governo Gentiloni sarà ora quello di accompagnare e facilitare un’intesa in Parlamento sulla nuova legge elettorale”, sottolinea il presidente Kompatscher. È il passaggio necessario per arrivare a nuove consultazioni “che dovranno riconsegnare all’Italia un governo legittimato dagli elettori.”

Per la Giunta provinciale e per l’agenda politica dell’Alto Adige la continuità di governo a Roma è un buon segnale, continua il Landeshauptmann, “anche perché nel nuovo Presidente del Consiglio possiamo contare su un interlocutore convinto europeista, che ben conosce l’Alto Adige, la storia di questa terra e la nostra autonomia.”

Kompatscher osserva inoltre che sull’asse Bolzano-Roma “il dialogo è garantito anche grazie ad altre figure istituzionali di riferimento, come ad esempio il ministro ai trasporti e alle infrastrutture Graziano Delrio, il cui sostegno per la proroga della concessione dell’A22 e la costruzione del BBT è essenziale.” La buona collaborazione potrà proseguire anche con il confermato ministro per gli affari regionali e le autonomie Enrico Costa.

“Confidiamo che il nuovo Governo possa approvare le norme di attuazione già licenziate in Commissione paritetica, a partire da quella sul passaggio del personale amministrativo della Giustizia”, auspica il presidente Kompatscher. Ma soprattutto, conclude, “auguriamo al nuovo Esecutivo un lavoro di successo nell’interesse della collettività, per affrontare con il massimo impegno le priorità internazionali, economiche e sociali.”

Zeller, appoggio governo e sue priorità

“Appoggiamo questo governo e le sue priorità in continuità con quelle del governo Renzi, dalla legge elettorale al completamento dell’iter di riforme come quella della giustizia e della concorrenza, già avviate da tempo”. Lo afferma Karl Zeller, capo del gruppo Per le Autonomie annunciando il suo sì alla fiducia al governo Gentiloni. ”Crediamo nella possibilità di lavorare assieme per un rinnovato impegno di questo governo sul fronte europeo. Abbiamo anche apprezzato le sue parole equilibrate e anche per questo – conclude Zeller – confermiamo la nostra fiducia”.

Il governo visto da Nordest

Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani conferma a Radio Anch’io: “Le opposizioni potevano assumersi responsabilità di governo ma hanno detto no. Governo Gentiloni ne è la conseguenza”.

Bocciatura invece su tutta la linea dal governatore veneto Luca Zaia che ammette via twitter: “I cittadini si sono espressi chiaramente col voto di domenica 4 dicembre. Ignorare questo importante segnale politico formando un nuovo governo, che si scrive Gentiloni ma si legge Renzi, vuol dire non rispettare l’importante partecipazione elettorale, specialmente in Veneto”.