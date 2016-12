A cena dai richiedenti asilo, nuovo appuntamento a Trento

Sabato 17 dicembre alle 20.30 l’evento conclusivo del secondo corso di cucina

Trento – Dopo il successo – anche di pubblico – della prima edizione, torna la cena preparata dai richiedenti protezione internazionale accolti in Trentino, che hanno frequentato un corso di cucina all’Oratorio Sant’Antonio, nel capoluogo. Sabato 17 dicembre 2016, alle 20.30, presso lo stesso Oratorio, è in programma l’evento conclusivo dell’iniziativa. Si tratta della cena finale del corso tenuto da Riccardo Mosna e promosso dall’Oratorio Sant’Antonio con la collaborazione di Cinformi e di Trentinosolidale Onlus. Per conoscere le modalità di partecipazione alla nuova cena preparata dai migranti è necessario telefonare al numero 3405535518.

Sono una decina i migranti, di origine africana e asiatica, che in queste settimane si sono cimentati nel corso. Una formazione nella quale i profughi hanno imparato a “stare in cucina” a 360 gradi: dall’uso degli utensili alla gestione degli alimenti, dalla logistica di un ambiente di lavoro fino, naturalmente, alla preparazione delle pietanze. Un patrimonio di competenze che potrà rivelarsi utile per i richiedenti protezione internazionale per un possibile ingresso nel mondo della ristorazione.

Il progetto rientra nel ventaglio di iniziative organizzate dalla rete dell’accoglienza in Trentino per fornire competenze ai profughi valorizzandone il tempo libero. Tra le diverse finalità, anche favorire l’inserimento dei migranti nel tessuto sociale.