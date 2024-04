Kaufbeuren – Primiero: scuole gemelle da 11 anni

Gradito ritorno a Primiero, nelle scorse settimane, delle studentesse del Marien Gymnasium di Kaufbeuren, il Liceo cattolico tedesco con cui l’Istituto superiore di Primiero collabora felicemente da ormai undici anni

Primiero (Trento) – L’edizione 2024 di questo fortunato gemellaggio è iniziata il 13 marzo scorso: le alunne, provenienti da una graziosa cittadina bavarese di circa 20.000 abitanti non lontana da Augusta, sono state ospiti dei compagni primierotti, lamonesi e feltrini fino al 18 marzo. Nel loro soggiorno in Italia, le studentesse hanno potuto assistere alle lezioni dell’Istituto valligiano, ma hanno anche ammirato bellezze paesaggistiche e architettoniche dei paesi di Primiero e visitato le città di Venezia e Marostica.

Tra il 25 e il 30 aprile prossimo gli alunni dell’Istituto superiore di Primiero ricambieranno la visita in Germania, ospitati a loro volta dalle coetanee di Kaufbeuren: potranno così sperimentare un’esperienza scolastica diversa, vivendo in una famiglia tedesca e visitando città d’arte e luoghi rappresentativi della storia e della cultura germanica. Nelle precedenti “edizioni” dello scambio i nostri ragazzi hanno già avuto la possibilità di visitare Neuschwanstein, i castelli del re Ludwig, il lago di Costanza e importanti città tedesche come Monaco e Augusta: gli insegnanti del Marien Gymnasium hanno in serbo nuove attività e uscite interessanti anche per quest’anno.

IC Primiero: primo ritorno a Broadstairs dopo la pandemia

Dopo quattro anni di interruzione post Covid 19, gli studenti del III° anno dell’Istituto superiore di Primiero hanno potuto finalmente rivivere l’attesa esperienza della settimana linguistica in Gran Bretagna, tradizione ultradecennale fino al 2020.

Dal 18 al 25 marzo scorso, infatti, 36 studenti, accompagnati da 3 docenti di lingua inglese, hanno trascorso un’intensa settimana a Broadstairs, una ridente cittadina nel Kent sulla costa orientale, consolidando le proprie competenze linguistiche grazie al corso di inglese a livelli dell’Hilderstone College e partecipato a tante attività pomeridiane e serali, come escursioni a Canterbury, Londra, balli di gruppo, Karaoke e molto altro. Gli studenti hanno potuto confrontarsi con situazioni diverse ma soprattutto conoscere e conversare con

studenti provenienti da tutta Europa.

Oltre ai primerotti, all’Hilderstone College di Broadstairs c’erano infatti alunni russi, tedeschi, cinesi, turchi. L’Istituto di Primiero ha sempre riservato grande attenzione allo studio e alla didattica delle lingue straniere e propone con successo questa iniziativa da più di 15 anni. Essa rappresenta non solo un’occasione per gli studenti di migliorare sul campo le proprie competenze linguistiche ma anche un modo per crescere incrociando persone di altre culture e apprezzare tradizioni e costumi di nazioni diverse in un contesto internazionale.