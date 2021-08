Istituto Comprensivo di Primiero, uno studente su cinque diplomato a pieni voti, ma i nomi sono protetti dalla privacy

Con gli esiti degli Esami di Stato 2021, anche per quest’anno solo orali secondo le disposizioni post Covid, si conclude il secondo anno in didattica mista presenza/DDI per l’IC Primiero e si diplomano brillantemente 50 studenti di Liceo Scientifico, Istituto Tecnico. Purtroppo – per ragioni di privacy, nonostante le nostre ripetute richieste -, non è stato possibile pubblicare nemmeno i nomi degli studenti che hanno ottenuto il punteggio massimo

Primiero (Trento) – Economico e Istituto Tecnico Tecnologico: con undici 100/100, di cui uno con lode e oltre il 30% dei diplomati con più di 80/100. Nel corso dell’anno, all’Istituto di Primiero si sono poi aggiunte anche nuove proposte, come: Giornata FAI in digitale: giunta alla sua IX edizione, pur coi limiti dell’emergenza sanitaria l’iniziativa si è saputa reinventare in un nuovo formato, ma garantendo la stessa passione dei propri Apprendisti Ciceroni.

Le varie attività

Formati dai volontari del FAI, in collaborazione con i docenti Brunet, Degiampietro, Paggetti e Ruperto, gli alunni di classe III e IV dell’Istituto hanno guidato il proprio pubblico virtuale alla scoperta delle testimonianze storiche e artistiche popolari di Transacqua, grazie alla diretta Instagram e alla trasmissione in differita sui canali IGTV del FAI, visibili anche sul sito www.giornatefaiperlescuole.it A livello nazionale l’iniziativa ha coinvolto oltre 4000 studenti, 700 video in programma e 264 luoghi da visitare online.

Giornata di formazione a Montecitorio in videocollegamento: avviata nel 2020, l’iniziativa, curata dal prof. Brunet, prevedeva la visita a Montecitorio degli studenti di IV anno e un momento di confronto con alcuni Deputati. A causa della pandemia il progetto si è potuto concludere solo il 2 marzo, ma ha consentito agli alunni di V Liceo Scientifico di porre agli onorevoli L. Iovino, E. Rossini e R. De Menech alcuni quesiti: in merito alle nuove modalità organizzative della Camera dei Deputati nell’attuale situazione emergenziale, ma anche alle misure di supporto pianificate dal Governo per contrastare la crisi sanitaria ed economica in corso, sostenere il comparto del turismoù invernale e migliorare l’accessibilità e la viabilità nella nostra area montana.

Progetto ASL “Maestri del lavoro e professionisti del territorio”: aderendo all’iniziativa del Dipartimento Istruzione e del Consolato Maestri del Lavoro di Trento e grazie alla disponibilità di molti professionisti locali, gli alunni del triennio interessati hanno potuto partecipare a 12 incontri formativi online con figure rappresentative di vari ambiti lavorativi: economico, sanitario, giuridico, tecnico e socio- culturale.

Si è concluso inoltre il percorso biennale degli alunni di classe IV AFM e

turistico, con il supporto della Federazione Trentina della Cooperazione e degli enti partner, hanno fondato e gestito una cooperativa simulata finalizzata alla promozione del nuovo itinerario escursionistico “Trekking Tre ponti” con la guida delle docenti G. D’Agostini e A. Daprà.

Premio “La storia.edu”- Museo Storico Trentino: grazie al percorso formativo curato dalla prof.ssa A. Papa, referente dell’iniziativa, e all’impegno, anche extrascolastico, degli studenti coinvolti, gli alunni di IV e III Liceo scientifico iscritti alla caratterizzazione “Arte cultura e territorio” si sono aggiudicati rispettivamente il 1° e 2° premio del Concorso indetto dal Museo Storico con due video dedicati

al “Primiero dei Welsperg” e a “Il viaggio del legno nello spazio e nel tempo”.

Sul sito del Museo due puntate del progetto saranno dedicate proprio al lavoro svolto dagli studenti. Premio “Progetta un’aula all’aperto per la tua scuola” – Istituto ”F.G. Fontana”, Rovereto: la classe IV CAT, guidata dai proff.

Della Putta e Boso, si è classificata al 1° posto tra le scuole fuori categoria nell’ambito del Concorso promosso dall’Istituto roveretano e dalle aziende Rockwool, XlamDolomiti e Rothoblaas. Obiettivo dell’iniziativa era invitare gli studenti di IT CAT ad indirizzo “Tecnologie del

legno nelle costruzioni” a progettare, in uno spazio di pertinenza dell’istituto scolastico di appartenenza, un’aula all’aperto, ma protetta, in materiale ligneo e autosufficiente dal punto di vista energetico, adatta allo svolgimento delle attività didattiche e dotata di tutte le moderne attrezzature, ma anche confortevole dal punto di vista abitativo e acustico.

Tirocini e IV anno all’estero: salvo impedimenti dovuti alla pandemia, quest’estate 2 alunni dell’Istituto, vincitori della selezione per l’iniziativa “Erasmus+ Muse& Smart 2”, svolgeranno 5 settimane di tirocinio curricolare in Europa interamente supportati dai finanziamenti europei e PAT, mentre, nell’a.s. 21-22, 7 studenti frequenteranno il IV anno, o parte di esso, all’estero, rispettivamente in Norvegia, Stati Uniti, Canada, Brasile o Argentina.

Come si profila il prossimo anno

Ad oggi non è facile ipotizzare quale assetto potrà assumere l’organizzazione didattica del prossimo anno: naturalmente l’auspicio è una piena ripresa di tutte le attività in presenza, ma, se dovessero riproporsi periodi in DDI, saranno valorizzate tutte le esperienze positive finora maturate con le nuove modalità didattiche e di proseguire nella direzione di un’offerta formativa di qualità, grazie alle proposte che tradizionalmente contraddistinguono l’Istituto, ma anche a molte nuove iniziative, su cui si sta lavorando.