Irpef: Assessore trentino Spinelli: esenzione rimane nel 2023, problema è 2024

Posted on

Due automobilisti sono morti in uno scontro avvenuto sulla statale 43 della Val di Non, nei pressi di Taio, nel comune di Predaia Val di Non (Trento) – Le vittime sono: Adolfo Bertagnolli, 71 anni, di Tret e Cristina Campadelli, 44 anni, avvocato, di Taio. Hanno perso la vita nello schianto in Val di Non, martedì pomeriggio. […]