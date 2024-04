Grave incidente nel pomeriggio di lunedì

Storo (Trento) – Grave incidente a Storo nel pomeriggio di lunedì. Per cause in corso di accertamento, un ragazzino di 11 anni, è stato investito mentre attraversava la strada in monopattino. Sul posto vigili del fuoco, sanitari con il supporto dell’elisoccorso. Il bambino è stato trasferito in codice rosso al Santa Chiara di Trento ma non sarebbe in pericolo.