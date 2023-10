Incidente in una macelleria a Pietramurata: ferito 43enne

L’uomo è rimasto incastrato in un macchinario

Trento – Un uomo di 43 anni di Dro è rimasto ferito in un incidente sul lavoro che si è verificato questa mattina poco dopo le 8 in una macelleria di Pietramurata. L’uomo è rimasto incastrato in un macchinario durante la lavorazione. Sono intervenuti immediatamente i colleghi per prestare i primi soccorsi e poi il 118 e la polizia locale Alto Garda e Ledro. L’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso. Sul posto anche gli ispettori dell’Uopsal.