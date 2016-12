Inchiesta Expo, Sala si autosospende da sindaco di Milano. A Roma arrestato Raffaele Marra

Politica romana e milanese nella bufera in queste ore

Roma/Milano (Adnkronos) - Politica travolta dalle inchieste giudiziarie in queste ore. Raffaele Marra, ex vice capo di gabinetto del Campidoglio e ora alla guida del Dipartimento Personale, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo di via in Selci, nell’ambito di un’inchiesta della procura di Roma.

A Milano, il sindaco si autosospende dopo le notizie di stampa su inchiesta Expo 2015. “Apprendo da fonti giornalistiche che sarei iscritto nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla Piastra Expo. Pur non avendo la benché minima idea delle ipotesi investigative, ho deciso di autosospendermi dalla carica di Sindaco, determinazione che formalizzerò domani mattina nelle mani del Prefetto di Milano”. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha annunciato attraverso una nota, diffusa nella tarda serata di ieri, l’intenzione di autosospendersi dalla carica di Primo Cittadino a seguito delle indiscrezioni di stampa che lo vorrebbero indagato per l’inchiesta Expo 2015 per corruzione e turbativa d’asta sull’appalto della cosiddetta piastra dei sevizi. Sala è atteso nella mattinata di oggi in prefettura per la formalizzazione del provvedimento.

Le ipotesi mosse dall’accusa a carico del sindaco di Milano sarebbero di concorso in falso ideologico e falso materiale. L’iscrizione del nome di Sala nel registro degli indagati sarebbe scaturita dopo l’avocazione, da parte della Procura generale di Milano, del fascicolo che la procura milanese intendeva chiudere con un’archiviazione. Un mossa che il gup Andrea Ghinetti ha respinto consegnando i faldoni di indagine al sostituto pg Felice Isnardi.

L’elenco degli indagati dell’indagine che sembrava destinata a terminare con un nulla di fatto contava cinque persone: Piergiorgio Baita, Antonio Acerbo, Ottaviano ed Erasmo Cinque e Angelo Paris. A questi, oggi, si aggiungono anche le iscrizioni fatte dalla Procura generale.