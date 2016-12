Domenica si vota per la fusione di alcuni Comuni in Alta Val di Non

Urne aperte dalle 8 alle 21

Val di Non (Trento) - Domenica 18 dicembre si vota nei Comuni di Fondo, Malosco e di Castelfondo per il referendum consultivo sull’istituzione del “Comune di Alta Val di Non”. Gli elettori sono 1.816 ai quali si aggiungono i 138 elettori residenti all’estero. Le urne saranno aperte dalle 8 alle 21.

Affinché il referendum sia valido occorre che in ogni Comune partecipi almeno il 40% degli elettori. Gli elettori residenti all’estero, pur avendo diritto al voto, non saranno computati per la determinazione del numero dei votanti necessario per la validità del referendum. Il referendum avrà dato esito negativo qualora non sia raggiunta la percentuale di voti positivi di almeno il 50% di quelli validamente espressi in ciascuno dei Comuni di Fondo e Malosco.

La validità del referendum (raggiungimento del quorum del 40% degli elettori esclusi gli iscritti all’Aire) e l’esito positivo del referendum (maggioranza di voti favorevoli alla fusione) nel Comune di Castelfondo comporterà invece conseguenze limitate al rispettivo Comune.