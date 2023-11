Furioso incendio alimentato dal vento a Caoria nel Vanoi: casa in fiamme, nessun ferito

Una famiglia della zona dovrà lasciare per ora la casa. Le prime fiamme, poco prima delle 18 di venerdì sera. L’intervento dei volontari ha scongiurato l’estensione del rogo ad altre abitazioni vicine e ai prati con erba secca nelle vicinanze

In aggiornamento

Caoria – Valle del Vanoi (Trento) – Il rogo è divampato poco prima delle 18 di venerdì sera, per cause in corso di acertamento. In fiamme una casa di Caoria in località Raffaei (“Refiei”), nella parte alta del paese. Particolarmente impegnative le operazioni di spegnimento delle fiamme da parte dei vigili del fuoco, a causa del forte vento che in serata soffiava in zona. L’incendio ha distrutto il tetto di una abitazione e il piano mansardato, tutto realizzato in legno.

Sul posto hanno operato circa 50 vigili del fuoco di Canal San Bovo, Imèr, Mezzano e Primiero con alcune autobotti e diversi mezzi. Nessuna persona è rimasta fortunatamente ferita ma i danni sono molto ingenti. La famiglia che ci abita, dovrà per ora lasciare la casa e sarà ospitata da parenti. In serata sono stati molti gli abitanti del paese, a recarsi in zona per esprimere vicinanza agli occupanti della casa danneggiata dalle fiamme.