Dolomiti, dopo i primi fiocchi di queste ore ancora sole: neve e pioggia tra giovedì e venerdì

Arpav Dolomiti conferma: “Martedì e mercoledì correnti settentrionali con tempo stabile in un contesto termico che si manterrà più freddo rispetto alla media del periodo. Tra Giovedì e venerdì correnti da sud ovest”. Meteotrentino: “Tra giovedì e venerdì precipitazioni diffuse, nevose inizialmente anche a quote basse, ma con quota neve in aumento fino a oltre 1600 metri”

NordEst – Martedì 28.Nella notte nuvoloso ovunque, dal mattino schiarite via via più ampie a partire da prealpi veronesi e vicentine in successiva estensione al bellunese. Nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso ovunque. Precipitazioni: nella notte residue debolissime nevicate un pò più probabili su Prealpi (30-50%) e meno su Dolomiti (20-40%) localmente fino a fondovalle sul bellunese, altrove a 600-900 m, in seguito precipitazioni in esaurimento. Attesi accumuli scarsi (1-4 mm con altrettanti cm di neve, solo localmente di più in quota su alcuni settori Prealpini per neve soffice). Nel pomeriggio su Dolomiti settentrionali possibile qualche fiocco portato dal vento da Nord (10%). Temperature minime: in calo e raggiunte a fine giornata in quota, massime in generale aumento. Prealpi a 1500 m: min -3 max 2, a 2000 m: min -5 max -2 Dolomiti – a 2000 m: min -8 max -3, a 3000 m: min -16 max -9. Venti. Venti nelle valli moderati settentrionali con probabili raffiche per Fhoen specie nel pomeriggio/sera; in quota moderati o tesi sulle cime più elevate da nordovest in rinforzo fino a forti dal pomeriggio, a 10-40 km/h a 2000 m e a 30-70 km/h a 3000 metri.

Mercoledì 29. Sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento su Dolomiti nord. In serata aumento della nuvolosità a partire da Prealpi fino a nuvoloso ovunque in tarda serata. Precipitazioni. Assenti. Temperature. Temperature in generale lieve calo. Prealpi – a 1500 m: min -5 max -3, a 2000 m: min -8 max -6 Dolomiti – a 2000 m: min -10 max -7, a 3000 m: min -16 max -14. Venti. Venti deboli variabili nelle valli, in quota deboli/moderati da nordovest fino al primo mattino poi da ovest generalmente moderati a 10-20 km/h a 2000 m e a 25-35 km/h a 3000 metri.

Giovedì 30. Cielo molto nuvoloso o coperto con qualche residua schiarita fino al primo mattino. Dal mattino graduale aumento della probabilità di precipitazioni inizialmente molto deboli e sparse fino a divenire medio-alta ovunque nel pomeriggio e soprattutto in serata quando potranno risultare diffuse generalmente deboli o al più localmente moderate su alcuni settori Prealpini. Limite neve a fondovalle su Dolomiti, e localmente nelle prime ore anche su Prealpi dove sarà in rapido rialzo fin attorno i 1800-2100 m, mentre su Dolomiti il rialzo sarà assai più graduale e a quote inferiori. Venti in quota in rinforzo in giornata fino moderati o tesi da sudovest, anche forti sulle cime più elevate e settori prealpini dal pomeriggio/sera.

Venerdì 1. Nuvoloso o molto nuvoloso con deboli precipitazioni diffuse possibili a tratti durante tutta la giornata; non escluso qualche rovescio nel pomeriggio. Limite neve piuttosto variabile durante la giornata ed indicativamente in rialzo al mattino fin sui 2000 m su Prealpi, 1400-1700 su Dolomiti, in calo dal pomeriggio a 1300-1600 su Prealpi e 1100-1400 su Dolomiti. Temperature in generale aumento in giornata, in calo in quota dal pomeriggio/sera. Venti in quota moderati/tesi da sudovest in rotazione ed attenuazione da nordest dal pomeriggio/sera, deboli variabili nelle valli.

Il piano neve in Trentino

Sabato, secondo gli esperti di Meteotrentino, è probabile la variabilità e non è esclusa la possibilità di qualche rovescio eventualmente nevoso anche a quote basse. Tra giovedì e venerdì, oltre i 2000 metri potranno cadere 20 – 40 centimetri o più di neve, mentre a quote inferiori sono attesi quantitativi inferiori. Eventuali deboli o debolissime nevicate a bassa quota non sono quindi escluse nella prossima notte, nelle prime ore di giovedì e nella giornata di sabato.

Da domenica 3 dicembre e la prossima settimana sono attese temperature inferiori alla media ma la previsione delle precipitazioni è attualmente ancora caratterizzata da notevole incertezza. Il confronto è stato organizzato per mettere a punto la macchina degli interventi nell’eventualità che sia necessario attivarsi soprattutto per evitare disagi e pericoli alla circolazione.

Per quanto riguarda il “Piano neve”, è stato aggiornato ed è pronto ad essere applicato in caso di bisogno. Il piano prevede l’attività da mettere in atto nel caso di precipitazioni nevose abbondanti che possono avere effetti sulla rete viaria di competenza provinciale, in particolare le grandi arterie di comunicazione compresi i fondovalle. Per quest’anno sono stati confermati i punti di controllo sulla rete stradale degli anni scorsi, attivabili in caso di necessità. Particolare attenzione sarà dedicata alle Valli di Non e Sole e in Valsugana.