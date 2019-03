Incendio a Mezzano, ecco che cosa resta della stalla dopo le fiamme: lunedì mattina Assessore provinciale Zanotelli in visita agli allevatori

Connect on Linked in

I Vigili del fuoco hanno lavorato fino alle 3.30 di notte per domare completamente l’incendio in località “le Gune” a Molaren, nel comune di Mezzano

Mezzano (Trento) – Vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte per mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio che ha distrutto stalla e fienile di proprietà della famiglia di Bruno Orsega a Mezzano nel Primiero che gestisce anche l’agritur malga Lozen.

Oltre 60 i Vigili del fuoco impegnati per molte ore, da Mezzano, Imèr e Primiero. Grande solidarietà da parte degli allevatori della valle, che subito si sono prodigati per aiutare e ospitare nelle stalle vicine, gli animali (circa 60 tra mucche e capre) liberati appena in tempo. I proprietari della stalla stavano mungendo alcune mucche quando improvvisamente si sono accorti che una balla di fieno stava andando a fuoco. In pochi minuti hanno liberato gli animali e salvato il possibile.

Sopralluoghi dei Vigili con Carabinieri e Assicurazione

Lunedì mattina sul posto erano presenti i titolari dell’azienda, alcuni Vigili del fuoco e i referenti locali dell’assicurazione Itas. In giornata da Trento anche l’intervento dei permanenti con l’ufficiale di turno per le verifiche tecniche.

Lunedì in tarda mattinata, i Vigili del fuoco stavano ancora lavorando per bonificare le balle di fieno all’esterno della struttura, con il supporto di un escavatore. Grande solidarietà da parte di tutto il paese alla famiglia Orsega che ora spera di potersi riprendere al più presto.

L’incendio ha completamente devastato il fienile nella parte superiore dell’edificio, mentre dovrebbe essere stata salvata dal rogo la stalla, nella parte inferiore della struttura. Si ipotizza una possibile autocombustione – all’origine delle fiamme – nella zona centrale del fienile.

Autocombustione del fieno. Avviene per ignizione spontanea o autocombustione si intende una combustione dovuta ad una reazione biochimica e/o chimica che si sviluppa spontaneamente nella massa di un materiale, e produce sufficiente calore per provocarne l’accensione. I processi comunemente interessati hanno le caratteristiche di fermentazione, ossidazione spontanea, reazioni chimiche esotermiche ed avvengono con particolari condizioni chimico-fisiche ed ambientali (temperatura, umidità). Si possono considerare tre principali fattori che controllano il processo: la generazione del calore, gli effetti della ventilazione , l’effetto isolante del materiale coinvolto. All’inizio il processo si sviluppa lentamente. Per provocare l’autocombustione, la produzione di calore deve essere maggiore di quella dissipata e portare la massa del materiale a temperatura di autoaccensione. La temperatura iniziale del materiale influenza il processo (es.prodotti stoccati tiepidi). La ventilazione deve essere sufficiente a permettere il processo ossidativo ma non per smaltire il calore generato. Quindi il materiale coinvolto deve essere permeabile all’aria necessaria per attivare e mantenere il processo. L’autocombustione interessa principalmente materiali organici animali e vegetali, in particolare: fieno, stracci di seta, cotone, carta da macero umida e altri materiali. Gli elementi che favoriscono il processo sono diversi: temperatura ambiente, presenza di impurezze che fungono da catalizzatori, tipologia di accumulo del materiale (sfuso, mucchi, in balle) o presenza di umidità e microrganismi (batteri).

