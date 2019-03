Predazzo, grave infortunio nei boschi: operaio travolto da un tronco

Connect on Linked in

L’incidente è avvenuto lunedì mattina in Val di Fiemme



Predazzo (Trento) – Grave incidente verso le 9 di lunedì mattina nei boschi di Predazzo. Per cause in corso di accertamento, un operaio forestale è stato travolto da un tronco. E’ stato immediatamente soccorso con l’eliambulanza e trasferito all’ospedale Santa Chiara a Trento in codice rosso.

L’uomo, un operaio straniero, era impegnato in alcuni lavori di recupero del legname abbattuto durante la tempesta Vaia dello scorso autunno. L’operaio avrebbe riportato vari traumi.