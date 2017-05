Trento, Galleria e Sistemazione Schenèr, Simoni interroga: “Sostanziali differenze di trattamento tra territori”

Connect on Linked in

Interrogazione del Consigliere provinciale, Marino Simoni (Pt) sulla strada di accesso a Primiero

Primiero (Trento) – “Apprendiamo – scrive il consigliere provinciale di Primiero, Marino Simoni – che l’Assessore di riferimento ha firmato un accordo di programma per la realizzazione della galleria di collegamento fra il Trentino e l’altopiano di Valvestino in provincia di Brescia.

Il progetto prevede la costruzione di una galleria stradale che collegherà il territorio di Valvestino e Magasa con le Valli Giudicarie. Tale opera, che sarà completata entro il 2022, verrà finanziata attraverso ii Fondo Comuni Confinanti per € 22.400.000,00, € 4.000.000,00 a carico Regione Lombardia e € 6.000.000,00 a carico della Provincia di Trento. Tutto ciò premesso, pur condividendo la firma dell’accordo, si evidenzia come ci siano sostanziali differenze di trattamento da territorio a territorio.

Il riferimento è al territorio di Primiero – continua il documento -, che come da risposta dd. 30 giugno 2014 all’interrogazione n. 171 presentata, avente ad oggetto: “Strada regionale n. 50 del Grappa e Passo Rolle in Regione Veneto. Costruzione di una galleria ed adeguamento del piano viabile in Comune di Lamon.”, la Giunta provinciale dichiarava che “provvederà alle azioni finalizzate al completamento delle opere mancanti per la definitiva sistemazione della strada” e per questo il sottoscritto consigliere

interroga il Presidente della Giunta provinciale e l’Assessore di merito per sapere:

1. se è intenzione della Giunta reperire le risorse necessarie per la definitiva sistemazione della SS 50 del Grappa e Passo Rolle per quanto riguarda il tratto dello Schener;

2. perché per l’attuazione della galleria dello Schener non sono state trovate le risorse necessarie anche attraverso il Fondo Comuni Confinanti?

3. se è intenzione della Giunta stipulare apposito accordo con la Regione Veneto per la definitiva sistemazione del tratto di strada sopra evidenziato che oltre all’interesse della Comunità di Primiero interessa anche le zone confinanti di Lamon e Sovramonte in provincia di Belluno”.

In breve

Lo ha comunicato nei giorni scorsi il presidente della Comunità di Primiero, durante la seduta del Consiglio. Giovedì 25 maggio a Trento si sono ritrovati i rappresentanti della Provincia di Trento e della Comunità, con sindaci dei Comuni di confine, Regione Veneto, per definire le opere da realizzare sulla strada dello Schenèr. “Vi sono spiragli positivi – ha affermato il presidente della Comunità Roberto Pradel – è importante operare per reperire le risorse necessarie, con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti”.

“Un accordo importante, con cui daremo concreta risposta ad una serie di istanze che riguardano sia la qualità di vita delle popolazioni che le opportunità di sviluppo di questa area di confine”. Il progetto prevede la costruzione di una galleria stradale a senso unico alternato, di 5 km, che collegherà il territorio di Valvestino e Magasa con le Valli Giudicarie. Il costo complessivo dell’opera è pari a 32.400.000 euro, di cui 6 milioni a carico della Provincia autonoma di Trento e 4 milioni a carico della Regione Lombardia. La parte restante deriva dalla compartecipazione finanziaria del Fondo Comuni Confinanti. Il collegamento sarà progettato e realizzato dalla Provincia autonoma di Trento. La fine della progettazione è prevista per il 2018 mentre i lavori si dovrebbero concludere, come previsto dall’accordo, nel 2022. L’obiettivo è quello di realizzare un sistema di interconnessioni fra la zona Ovest del Trentino e l’altopiano della Valvestino.